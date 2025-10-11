Genghiz Beghim primăvară-vară 2026 la Romanian Fashion Week București: o eleganță austeră în nuanțe de gri și negru, inspirată de minimalism japonez și rafinament monahal

Colecția primăvară-vară 2026 semnată de Genghiz Beghim a adus pe podiumul de la Romanian Fashion Week București o atmosferă aproape monastică, un exercițiu de disciplină estetică și introspecție vizuală. Într-un sezon dominat de exuberanță și strălucire, Beghim a ales calea opusă: o modă a tăcerii, a gestului controlat și a siluetei gândite ca o construcție arhitecturală, nu ca o declarație efemeră.

Cromatic, universul său este auster, dominat de tonuri de gri, bleumarin și negru, cu accente rare de alb optic. Este o paletă care sugerează reflexie, ordine și echilibru. Din primele siluete, se simte influența avangardei japoneze (în special Yohji Yamamoto și Rei Kawakubo), reinterpretată printr-un filtru personal, est-european: o sobrietate care nu strivește, ci fascinează prin profunzime.

Structura colecției este clară și progresivă: începutul, dominat de volume ample și materiale grele, lasă loc pe final unor ținute mai fluide, cu detalii aproape ritualice, panglici, berete, pălării plate cu boruri late și guler înalt, purtat ca un scut. Beghim explorează ideea de protecție și identitate, transformând hainele în armuri subtile, dar nu închise emoțional.

Din punct de vedere stilistic, designerul jonglează cu o dialectică între rigiditate și fluiditate: rochii lungi din stofă densă se întâlnesc cu volume drapate, structuri geometrice se sparg în linii moi, iar materialele grele capătă viață prin mișcare. Proporțiile sunt gândite deliberat disproporționat, fuste lungi peste pantaloni, volume suprapuse, coluri înalte și mâneci prelungite. Este o estetică de antimodă rafinată, una care nu caută seducția imediată, ci contemplarea.

Un element definitoriu este coerența vizuală. De la prima până la ultima siluetă, colecția rămâne fidelă propriului limbaj: auster, rafinat, aproape meditativ. Nimic nu este întâmplător, de la materialele mate la texturile gri-ardezia sau bleumarin prăfuit, toate contribuind la o narațiune vizuală unitară.

Totuși, dincolo de rigoarea formală, există o dimensiune emoțională subtilă: fiecare piesă transmite o liniște tensionată, o eleganță interioară care evocă un sentiment de autenticitate spirituală. Este moda ca reflecție, nu ca spectacol – un discurs vizual despre modestie, identitate și rezistență prin simplitate.

Deși coerența este unul dintre punctele forte ale colecției, ea devine uneori și o limitare. Absența contrastelor puternice, fie cromatice, fie de textură face ca ritmul vizual al show-ului să devină prea uniform. O introducere subtilă a unei rupturi (prin culoare, material sau detaliu grafic) ar putea adăuga dinamism și profunzime narativă.

De asemenea, anumite siluete, deși impecabile ca proporții, riscă să piardă legătura cu corpul și mișcarea. O rafinare a tăieturilor la nivelul umerilor și al tivurilor ar aduce un plus de finețe și ar permite o interpretare mai ușoară în viața reală, dincolo de podium.

În plan conceptual, designerul ar putea valorifica mai mult povestea din spatele colecției. Atmosfera este poetică și cinematografică, însă lipsa unui fir narativ explicit, chiar simbolic face ca mesajul să rămână mai degrabă estetic decât emoțional.

Genghiz Beghim SS26 este o colecție care vorbește despre forța discreției. Într-o lume vizual saturată, designerul alege tăcerea, textura și proporția ca mijloace de expresie. Este o modă care se respectă pe sine, fără artificii, o demonstrație de disciplină intelectuală și rafinament vizual.

