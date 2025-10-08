G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Hermès primăvară-vară 2026: o colecție inspirată de libertatea Camargue, unde corsetele din…

hermes ss 26 paris fashion week
Sursa foto: MeetEurope / Xinhua News / Profimedia

Hermès primăvară-vară 2026: o colecție inspirată de libertatea Camargue, unde corsetele din piele, tonurile pământii și siluetele fluide readuc echilibrul perfect între forță, feminitate și rafinamentul atemporal al casei

Fashion8 Oct • 96 vizualizări 0 comentarii

Sub lumina caldă a unei dimineți pariziene, Hermès și-a prezentat colecția primăvară-vară 2026 într-o atmosferă care părea să respire eleganță naturală și rafinament fără efort. Într-un decor simplu, dominat de texturi organice și lumini filtrate, Nadège Vanhee-Cybulski a reușit ceea ce puțini designeri pot face în mod autentic: să vorbească despre libertate și senzualitate fără a trăda sobrietatea care definește de decenii casa Hermès.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -
hermes ss 26 paris fashion week
Sursa foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Colecția s-a construit ca o odă adusă mișcării, feminității și pielii, acea piele care la Hermès nu e doar material, ci simbol. De la corsete delicate din piele fină, inspirate de hamurile ecvestre, la topuri croite din eșarfe reinterpretate, totul a fost despre echilibru: între forță și fragilitate, între protecție și expunere. Piesele s-au succedat pe podium cu o eleganță fluidă, într-un ritm care părea să urmeze respirația naturală a corpului.

hermes ss 26 paris fashion week
Sursa foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Paleta cromatică a fost tipic Hermès: nuanțe pământii, nisip, ocru, ciocolatiu, bej cu accente de roșu ars și verde măsliniu. Tonurile solare, inspirate de peisajele din Camargue, au fost alese cu o precizie de pictor. Ele nu dominau, ci îmbrățișau, creând o impresie de armonie subtilă. Hermès rămâne una dintre puținele case care pot vorbi despre culoare fără a o striga.

hermes ss 26 paris fashion week
Sursa foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Din punct de vedere stilistic, colecția a fost o conversație între trecut și prezent. Vanhee-Cybulski a reluat codurile fundamentale ale casei, tradiția ecvestră, geometria curată, simplitatea materialelor, dar le-a recontextualizat într-o formă mai senzuală. Corsetele din piele, odinioară simbol al controlului, devin aici un act de libertate. Rochiile fluide cu decupaje discrete evocă o feminitate sigură pe sine, una care nu are nevoie să se ascundă în spatele rafinamentului.

hermes ss 26 paris fashion week
Sursa foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Hermès nu a fost niciodată o casă a excesului, iar această colecție confirmă din plin această identitate. Într-un sezon dominat de străluciri metalice, transparențe și artificii, Vanhee-Cybulski propune o tăcere luxoasă. O tăcere care spune mai mult decât zgomotul tendințelor. Fiecare detaliu, o cusătură în formă de șa, o curea prinsă ca o sculptură, un tiv finisat manual vorbește despre o lume în care rafinamentul se măsoară în gesturi, nu în stridențe.

hermes ss 26 paris fashion week
Sursa foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Totuși, colecția nu este lipsită de tensiuni. În dorința de a introduce o notă de senzualitate, unele piese par la limita dintre funcțional și teatral, corsetele strânse peste cămăși ample sau topurile din piele care par mai degrabă sculpturi decât haine. Dar tocmai în acest balans între util și estetic stă farmecul Hermès: în modul în care reușește să transforme un obiect funcțional într-un simbol al eleganței.

În ansamblu, Hermès SS26 este o demonstrație de coerență, măsură și control. Este o colecție care nu caută să impresioneze prin zgomot, ci prin perfecțiunea detaliului. Nadège Vanhee-Cybulski nu rescrie ADN-ul casei, ci îl reactivează cu inteligență, transformând sobrietatea în lux senzual, iar disciplina în libertate. Într-o lume a excesului, Hermès continuă să fie excepția: o poezie spusă în șoaptă, dar auzită de toată lumea.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Maison Margiela primăvară-vară 2026: Glenn Martens reinterpretează moștenirea casei prin echilibru între purtabilitate și avangardă, redând brandului luciditatea și misterul originar

Fashion8 Oct • 59 vizualizări
0 comentarii

Chanel primăvară-vară 2026: Matthieu Blazy readuce strălucirea casei prin eleganță fluidă și modernitate rafinată, păstrând intact ADN-ul clasic al brandului

Fashion8 Oct • 119 vizualizări
0 comentarii

Loewe primăvară-vară 2026: McCollough și Hernandez debutează cu o colecție plină de culoare, texturi inovatoare și piese din piele sculptată

Fashion7 Oct • 159 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.