Chanel primăvară-vară 2026: Matthieu Blazy readuce strălucirea casei prin eleganță fluidă și modernitate rafinată, păstrând intact ADN-ul clasic al brandului

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Sub cupola monumentală a Grand Palais-ului, Chanel și-a regăsit strălucirea. Debutul lui Matthieu Blazy la cârma casei marchează nu doar o schimbare de direcție, ci o renaștere autentică, una care, pentru prima dată după mult timp, face ca Chanel să pară din nou vie. Într-un moment istoric comparabil cu sosirea lui Karl Lagerfeld în anii ’80, Blazy reușește ceea ce părea imposibil: să dea un suflu nou unui brand care, în ultimii ani sub Virginie Viard, alunecase într-un confort estetic previzibil, elegant dar lipsit de puls.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Show-ul de la Paris Fashion Week SS26 a fost o declarație de intenție: un manifest pentru mișcare, libertate și prospețime. De la primele siluete costume gri cu croieli relaxate, aproape masculine, până la rochiile delicate din mătase, podiumul a devenit o demonstrație de rafinament fluid. Blazy a construit un Chanel care respiră, care se mișcă, care trăiește în timp real. Este o modă mai puțin de muzeu și mai mult de stradă pariziană, dar fără a pierde o secundă din eleganța inconfundabilă a casei.

Paleta cromatică a rămas fidelă universului Chanel, alburi perlate, griuri sofisticate, bejuri calde și accente de negru lucios — însă interpretarea este diferită: texturile se relaxează, materialele capătă lejeritate, iar proporțiile devin mai fluide. Blazy păstrează ADN-ul casei, dar îl eliberează de rigiditatea formală. Tweedul rămâne protagonist, însă nu mai este o armură, ci o piele care se mișcă natural. Fiecare piesă pare concepută pentru o femeie reală, puternică, dar nu ostentativă, o femeie Chanel care a ieșit din vitrină și a reintrat în viață.

Accesoriile confirmă această nouă filozofie. Geanta 2.55 este reinterpretată într-o versiune decolorată, cu lanțuri subțiri și forme moi, iar perlele apar nu ca simboluri de statut, ci ca amintiri purtabile. Chiar și pantofii, de obicei punct fix al conservatorismului Chanel, capătă o energie nouă: talpa joasă, elastică, înlocuiește rigiditatea clasică, semn că Blazy înțelege importanța mișcării în viața contemporană.

Atmosfera show-ului a fost un amestec de nostalgie și inovație. Luminile, muzica, decorul, un univers cosmic, translucid, unde trecutul și viitorul se întâlnesc. Așa cum Lagerfeld a transformat casa în anii ’80 într-un laborator de idei, Blazy pare hotărât să facă același lucru astăzi: să transforme Chanel dintr-un simbol de lux static într-un organism viu, în mișcare.

Totuși, ceea ce impresionează cel mai mult este faptul că, în ciuda schimbării de ton, Chanel rămâne Chanel. ADN-ul său, delicatețea formelor, feminitatea inteligentă, eleganța care nu cere atenție este intact. Blazy nu șterge trecutul, ci îl reactivează. El nu vine să rescrie codurile, ci să le redea ritm, prospețime și context.

Într-o perioadă în care multe case de modă își pierd identitatea în goana după viralitate, Matthieu Blazy oferă un contraexemplu: o revoluție tăcută, rafinată, dar profundă. Chanel SS26 este dovada că modernitatea nu înseamnă distrugere, ci reinventare. După ani de inerție, casa și-a regăsit respirația. Iar odată cu ea, și farmecul.