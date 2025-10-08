G4Media.ro
Spectrul recesiunii amenință Germania, după o scădere puternică a producției în august

Producția industrială germană a înregistrat o scădere puternică în august, mult mai mare estimările, reaprinzând temerile privind o contracție a primei economii europene în trimestrul de vară, în urma introducerii taxelor vamale americane, transmite agenția AFP, citată de boursorama.com.

Din iulie până în august, producția industrială a scăzut cu 4,3%, față de o scădere de 1% anticipată de analiștii chestionați de Factset, și după o revenire de 1,3% în iulie, potrivit datelor publicate miercuri de oficiul statistic Destatis, care confirmă evoluția eratică a indicatorului.

Aceste date „sporesc riscul unui nou trimestru de contracție pentru economia germană”, potrivit economistului Carsten Brzeski, de la banca ING, după ce PIB-ul german a scăzut cu 0,3% în al doilea trimestru.

Un astfel de scenariu ar face ca țara să intre într-o recesiune tehnică, atunci când activitatea economică scade timp de două trimestre consecutive.

Economia germană traversează doi ani de turbulențe din cauza creșterii prețurilor la energie, a scăderii cererii mondiale și a concurenței asiatice din ce în ce mai acerbe.

Scăderea producției în august se datorează în principal declinului puternic al industriei auto, de 18,5% într-o lună, din cauza concediilor din fabrici și a schimbărilor de producție, notează Destatis.

Construcțiile mecanice au înregistrat, de asemenea, o scădere de 6,2% după o creștere de 9,2% în iulie. Producția din industria farmaceutică a scăzut cu 10,3%.

Taxele vamale introduse anul acesta de președintele american Donald Trump agravează și ele situația. Acestea impun o taxă de 15% asupra majorității produselor europene.

O frenezia de cumpărături înainte de introducerea acestor taxe vamale a susținut pilonii modelului economic german, exporturile și producția industrială.

Cu toate acestea, reluarea creșterii în ultimul trimestru ar putea fi „în întregime datorată” acestor comenzi în anticiparea introducerii iminente a taxelor vamale, avertizează Brzeski.

Deși noile comenzi naționale au crescut puternic în august, cererea externă slabă „frânează dezvoltarea afacerilor”, observă Ministerul Economiei într-un comunicat separat.

Indicatorii prezintă o „imagine mixtă” și reflectă „nivelul ridicat de incertitudine geopolitică”, adaugă comunicatul.

