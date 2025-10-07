Loewe primăvară-vară 2026: McCollough și Hernandez debutează cu o colecție plină de culoare, texturi inovatoare și piese din piele sculptată

Sub cupola luminoasă a Universității din Paris, Loewe a revenit pe podiumul primăverii-verii 2026 cu o colecție care marchează începutul unei noi ere. După plecarea lui Jonathan Anderson, brandul spaniol, cunoscut pentru experimentalismul poetic și pentru măiestria sa în prelucrarea pielii își caută o nouă voce. Iar debutul semnat de Jack McCollough și Lazaro Hernandez (duoul din spatele Proenza Schouler) pare mai degrabă o declarație de intenție decât o confirmare: o încercare de a reînvăța ce înseamnă să fii Loewe într-o lume care a obosit de concepte și caută din nou bucuria culorii.

Show-ul a fost un exercițiu de optimism cromatic: albastru ceruleum, roșu intens, galben miere, verde crud. Culori care se ciocnesc, dar respiră împreună, creând o energie vie, aproape mediteraneană. McCollough și Hernandez au înțeles că, după ani de minimalism intelectual, moda are nevoie de căldură. Totuși, această explozie de culoare nu a anulat esența artizanală a casei, pielea, materialul-simbol Loewe, a rămas în centrul atenției. Jachete scurte, fuste asimetrice și pantaloni lucioși au fost croite cu precizia atelierului spaniol, tratate prin tehnici noi care dau impresia că materialul respiră odată cu corpul.

Din punct de vedere stilistic, colecția traversează o zonă interesantă: între luxul discret și relaxarea sportivă. Rochii fluide din materiale experimentale coexistă cu piese inspirate de garderoba de zi, cămăși reinterpretate, jeanși din piele subțire, topuri cu fire metalice care prind lumina. Designerii par să caute acel punct de echilibru între funcționalitate și rafinament, între energie americană și sensibilitate europeană. Rezultatul este o estetică eclectic-artizanală: contemporană, dar lucrată cu răbdare, îndrăzneață fără a fi agresivă.

Există însă și o notă de disonanță. În dorința lor de a imprima amprenta personală, McCollough și Hernandez par uneori mai aproape de Proenza Schouler decât de Loewe. Se simte o anumită răceală conceptuală în unele piese, o precizie care, deși impecabilă, riscă să piardă fluiditatea poetică lăsată în urmă de Anderson. Tranzițiile dintre lookuri, de la sportiv la couture, de la denim la piele sculptată sunt abrupte, iar firul narativ al show-ului pare fragmentat. Colecția este coerentă cromatic, dar emoțional, oscilează între două lumi: atelierul spaniol și strada newyorkeză.

Cu toate acestea, debutul are ceva tonic, aproape terapeutic. Este o colecție care respiră curaj și curiozitate, care preferă să încerce decât să se repete. Printr-o estetică jucată între control și libertate, Loewe SS26 arată o dorință clară de reinventare: o casă care, după o perioadă de rafinament cerebral, redescoperă plăcerea culorii, a texturii și a contactului direct cu materialul.

În final, Loewe SS26 nu este o colecție perfectă, dar este una vie. McCollough și Hernandez reușesc să aducă o energie proaspătă, chiar dacă uneori sacrifică ADN-ul poetic al brandului în favoarea unei structuri mai raționale. Este un început curajos, un Loewe care se întinde între două continente estetice, între rigoare și instinct, între atelierele Spaniei și străzile New Yorkului. Iar în această tensiune se află, poate, noul său adevăr.