Prima călătorie apostolică a papei Leon al XIV-lea, în Turcia şi Liban

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Papa Leon al XIV-lea se va deplasa în Turcia şi apoi în Liban, între 27 noiembrie şi 2 decembrie, în cadrul primei sale călătorii apostolice în străinătate de la alegerea sa în luna mai, a anunţat marţi Vaticanul, transmite AFP, preluată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Papa american în vârstă de 70 de ani urmează să viziteze Iznik (nord-vestul Turciei) între 27 şi 30 noiembrie, cu ocazia unui eveniment religios. El se va deplasa apoi în Liban, între 30 noiembrie şi 2 decembrie, după cum a anunţat directorul biroului de presă al Vaticanului, într-un comunicat.

Programul detaliat al acestei călătorii de şase zile urmează să fie anunţat ulterior, a precizat Matteo Bruni.

În septembrie, surse de la Vatican au declarat pentru AFP că această călătorie în două etape era în curs de pregătire, în urma unei invitaţii din partea autorităţilor din ambele ţări.

În iulie, Papa şi-a confirmat intenţia de a călători în Turcia, cu ocazia celei de-a 1700-a aniversări a Primului Conciliu de la Niceea, un eveniment major în istoria creştinismului.

Această călătorie a fost iniţial programată pentru sfârşitul lunii mai de către papa Francisc, care a încetat din viaţă la 21 aprilie, la vârsta de 88 de ani.

Niceea, în prezent oraşul Iznik, situat la aproximativ 100 de kilometri sud-est de Istanbul, a găzduit, în anul 325, primul conciliu ecumenic din istoria creştinismului, convocat de împăratul Constantin cel Mare.

Această adunare a aproximativ 300 de episcopi ai Imperiului Roman a stabilit fundamente doctrinare care sunt încă recunoscute de multe confesiuni creştine.

Mult aşteptată în Liban, vizita papei Leon al XIV-lea ar urma să se concentreze asupra păcii în această ţară multireligioasă, care s-a angajat să dezarmeze grupurile non-statale, în special mişcarea şiită pro-iraniană Hezbollah.

În august, patriarhul maronit Bechara Rai a anunţat că papa va vizita Libanul „până în decembrie”, fără a oferi detalii suplimentare.

În pofida unui armistiţiu intrat în vigoare în noiembrie 2024, Israelul menţine trupe în poziţii frontaliere considerate strategice, în sudul Libanului, şi conduce în mod regulat atacuri, susţinând că vizează luptători ai Hezbollah şi infrastructura acesteia, în special în sudul ţării.

Leon al XIV-lea devine astfel al treilea papă care vizitează Libanul, după Ioan Paul al II-lea (1997) şi Benedict al XVI-lea (2012).

Ultima călătorie apostolică a unui papă în Turcia datează din 2014, când Francisc a vizitat Ankara şi Istanbul, unde s-a întâlnit cu preşedintele Recep Tayyip Erdogan, o vizită centrată pe dialogul ecumenic şi pe problema migraţiei.