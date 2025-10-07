De ce unele dintre victimele lui Jeffrey Epstein se feresc să alcătuiască propria lor „listă de clienți”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Lisa Phillips, care spune că avea 20 de ani când l-a întâlnit pentru prima dată pe Jeffrey Epstein și a îndurat ani de abuzuri din partea fostului finanțator și a altor persoane din vasta sa rețea, a stat în fața treptelor Capitoliului SUA la începutul lunii septembrie. Flancată de alți supraviețuitori ai lui Epstein, de avocați puternici și de o mână de membri ai Congresului, Phillips și-a încheiat scurtele observații cu un anunț, relatează CNN.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Noi, supraviețuitorii Epstein, am discutat despre crearea propriei noastre liste. Cunoaștem numele. Mulți dintre noi am fost abuzați de ei. Acum, împreună, ca supraviețuitori, vom compila în mod confidențial numele pe care le știm cu toții și care au fost în mod regulat în lumea Epstein”, a spus ea.

„Și acest lucru va fi făcut de supraviețuitori și pentru supraviețuitori. Nimeni altcineva nu este implicat. Rămâneți pe recepție pentru mai multe detalii”. Cuvintele sale au fost întâmpinate cu aplauze și strigăte de „S-a făcut!” din partea mulțimii, încununând ceea ce fusese deja o zi dramatică: O întâlnire rară a victimelor lui Epstein la Washington, menită să atragă atenția asupra refuzului guvernului federal de a face publice mai multe informații cu privire la infracțiunile comise de agresorul sexual condamnat, inclusiv identitatea celor care i-au permis acest lucru.

Dar, la aproape o lună de la acea conferință de presă, nu pare să existe un efort coordonat al supraviețuitorilor de a compila o astfel de listă. CNN a vorbit cu numeroși supraviețuitori ai lui Epstein, avocați care reprezintă zeci de victime și membri ai Congresului familiarizați cu investigațiile legate de Epstein din Capitol Hill. Toți aceștia au declarat că nu au fost contactați în legătură cu – și nu aveau cunoștință de – niciun efort organizat al supraviețuitorilor de a crea o astfel de listă.

Unii dintre ei au afirmat că o astfel de acțiune ar pune victimele deja vulnerabile ale lui Epstein într-un pericol și mai mare. Aceștia au avertizat că acuzarea publică a prietenilor și complicilor puternici ai lui Epstein de infracțiuni ar expune victimele la un șir de amenințări fizice și juridice. Dar presiunea de a întocmi o astfel de listă – fie din partea victimelor, fie din partea guvernului – nu a făcut decât să crească, pe fondul unei presiuni bipartizane pentru mai multă transparență.

Annie Farmer, o victimă a lui Epstein care a mărturisit că a fost recrutată și agresată sexual de co-conspiratoarea acestuia, Ghislaine Maxwell, pe când era adolescentă, a declarat pentru CNN că anunțul făcut la conferința de presă de luna trecută a declanșat frustrări în rândul unora dintre supraviețuitori. În special având în vedere că supraviețuitorii Epstein „au trebuit să riște deja atât de mult în mod individual pentru a veni și a vorbi despre acest lucru”, Farmer a spus că nu crede că ar trebui să depindă de ei să compileze acum – cu atât mai puțin să facă publice – numele celor care ar fi putut fi implicați în abuzurile lui Epstein.

Construirea așteptărilor

Departamentul de Justiție a anunțat în iulie că anchetatorii nu au găsit nicio dovadă a unei așa-numite liste de clienți și că nu va publica niciun document nou legat de Epstein. Dezvăluirea a stârnit critici nu numai din partea victimelor lui Epstein, ci și din partea multora dintre susținătorii MAGA ai președintelui Donald Trump, care se așteptau ca administrația Trump să elibereze o sumedenie de informații noi despre neregulile lui Epstein. Aceste așteptări au fost alimentate în mare parte de procurorul general al lui Trump, Pam Bondi, care a declarat în februarie că o listă a clienților lui Epstein „se află pe biroul meu”. Administrația a clarificat apoi că ea s-a referit mai general la dosarele de investigație.

Deși Comisia de supraveghere a Camerei Reprezentanților a publicat zeci de mii de pagini de documente privind Epstein pe care le-a primit de la Departamentul de Justiție, aceasta nu a potolit criticile. „Nu se menționează nicio listă de clienți sau ceva care să îmbunătățească transparența sau justiția pentru victime”, a declarat luna trecută reprezentantul democrat Robert Garcia, principalul democrat din comisie, după publicarea de către comisie a unor documente suplimentare privind Epstein, susținând că majoritatea informațiilor dezvăluite erau deja publice.

Multe dintre informațiile publicate până acum au fost, de asemenea, redactate pentru a proteja viața privată a victimelor. Acest context a contribuit la alimentarea interesului și a sprijinului pentru ideea ca supraviețuitorii să întocmească propria listă a complicilor lui Epstein, ceea ce criticii susțin că guvernul nu a făcut până acum. Liz Stein, o altă supraviețuitoare a lui Epstein, a subliniat că nu crede că Phillips a intenționat să rănească sau să inducă în eroare pe cineva prin lansarea ideii ca supraviețuitorii să își creeze propria listă. Cu toate acestea, ea a spus că este îngrijorată că această idee a pus victimele într-o poziție „precară”.

„Vedem o mulțime de presiuni exercitate asupra noastră în mod direct, de exemplu, pentru ca noi să dăm publicității nume și pentru ca noi să îi demascăm pe acești oameni. Dar nu cred că cineva înțelege riscurile la care ne expunem făcând asta”, a declarat Stein.

„Suntem întrebați de fiecare jurnalist despre această întrebare. Nu este treaba noastră”. Jennifer Freeman, o avocată care reprezintă victimele care l-au acuzat pe Maxwell de abuz, inclusiv sora lui Farmer, Maria, a declarat că, de asemenea, nu era la curent cu niciun efort în curs de desfășurare al supraviețuitorilor lui Epstein de a întocmi o listă proprie și că, în opinia ei, a face acest lucru ar fi „periculos”. „Îi pune în pericol și pune povara acțiunii pe ei, când ar trebui să fie guvernul și instituțiile care au jurat să ne protejeze”, a declarat Freeman.

Supraviețuitorii cântăresc următorii pași

Într-un interviu acordat CNN, Phillips a declarat că intenția sa la conferința de presă a fost de a trimite un mesaj de sprijin oricărui supraviețuitor al lui Epstein care ar putea asculta – în special celor care au fost prea temători pentru a vorbi. De asemenea, ea a spus că înțelege și împărtășește îngrijorarea exprimată de alți supraviețuitori și avocați care spun că ar fi periculos pentru victimele lui Epstein să compileze și să facă publică propria lor listă de nume.

Este foarte periculos ca supraviețuitorii să întocmească o listă și să o pună acolo, pe care noi să o citim”, a spus Phillips. În ceea ce privește statutul unui astfel de efort, Phillips a declarat că a auzit de la mulți supraviețuitori ai diferitelor tipuri de abuzuri de la conferința de presă și se gândește în prezent la următorii pași. „Care este modul corect de a proceda? Calea legală? Cea mai protectoare cale pentru noi toți?”, a spus ea. În ceea ce privește existența unei liste fizice, ea a declarat că avocații care reprezintă victimele Epstein au o listă permanentă a persoanelor care au făcut parte din rețeaua Epstein.

Avocatul Brad Edwards, care a reprezentat numeroase victime ale lui Epstein de-a lungul anilor, a fost unul dintre avocații prezenți la conferința de presă de la Capitol Hill de luna trecută. El a declarat atunci că un grup de avocați „crease anterior o oarecare listă”. Edwards nu a răspuns la o cerere de comentarii pentru acest articol. Alți avocați care au reprezentat zeci de victime ale lui Epstein, inclusiv Spencer Kuvin și Gloria Allred, au declarat pentru CNN că nu au fost abordați cu privire la faptul că clienții lor ar fi ajutat la alcătuirea propriei liste.

Unii avocați și supraviețuitori se tem, de asemenea, că accentul pus pe o „listă de clienți” riscă să minimalizeze rolul altor asociați din vasta rețea a lui Epstein, care poate că nu au abuzat sexual sau fizic victimele, dar au contribuit la finanțarea și facilitarea întreprinderii criminale a lui Epstein.

La Capitoliu, există în prezent un efort de a forța un vot în Cameră cu privire la un proiect de lege care să solicite Departamentului de Justiție să facă publice materialele legate de Epstein. În timp ce petiția de descărcare de gestiune pentru a aduce legea în plenul Camerei este susținută în principal de democrații din Cameră, aceasta are, de asemenea, sprijinul notabil al mai multor republicani, inclusiv al unor susținători convinși ai lui Trump, cum ar fi Reps. Lauren Boebert și Nancy Mace.

Petiției îi lipsește o semnătură pentru a ajunge la cele 218 necesare, iar democrata Adelita Grijalva, aleasă recent în Arizona în urma unor alegeri speciale, este așteptată să furnizeze ultima semnătură atunci când va depune jurământul. De asemenea, unii parlamentari au susținut public ideea ca supraviețuitorii lui Epstein să își întocmească propria listă. Reprezentantul republican James Comer, președintele Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, care investighează modul în care guvernul federal i-a tratat pe Epstein și Maxwell, a declarat, în urma conferinței de presă din septembrie, că grupul său va „compila o listă de la victime”.

Un purtător de cuvânt al lui Comer a declarat pentru CNN că panelul a rămas în contact cu avocații supraviețuitorilor în săptămânile care au urmat și că președintele este în continuare pregătit să primească orice informații despre infracțiunile lui Epstein. Dar consilierul a adăugat despre victimele lui Epstein: „Acestea nu au furnizat nume în acest moment”.

Sara Guerrero, un purtător de cuvânt al Rep. Garcia, cel mai important democrat al comisiei, a declarat separat pentru CNN: „Continuăm să vorbim cu victimele și avocații lor și nu avem nimic nou în ceea ce privește o listă oficială în acest moment”. Kuvin, un avocat din Florida ai cărui clienți legați de Epstein au rămas toți anonimi, a declarat că, deși nu a fost întrebat dacă clienții săi ar contribui la o listă Epstein creată de supraviețuitori, el este pregătit să ofere următorul sfat într-un astfel de scenariu: „Fiți atenți”.

„Pentru că acești bărbați pe care îi pot numi au o mulțime de bani și resurse în spatele lor pentru a putea, eventual, să se judece împotriva lor și să îi dea în judecată și să provoace tot felul de probleme și chestiuni”, a spus Kuvin. „Nu ar trebui să fie ceva ce victimele trebuie să facă. Guvernul federal ar trebui să facă acest lucru pentru că este corect și pentru că reprezintă dreptatea pentru aceste victime.”

Notă: Traducere realizată cu Deepl.com