Autorităţile indoneziene anunţă că nu mai sunt semne de viaţă sub dărâmăturile…

Jakarta, Indonezia
Sursa foto: Pixabay

Autorităţile indoneziene anunţă că nu mai sunt semne de viaţă sub dărâmăturile şcolii prăbuşite luni în provincia Java de Est

Echipajele de intervenţie şi salvare din Indonezia au anunţat că nu mai există semne de viaţă sub dărâmăturile unei şcoli care s-a prăbuşit, luni, în provincia Java de Est.

Autorităţile se tem că 59 de tineri se află sub dărâmături. Din cauza instabilităţii solului unde s-a produs incidentul, eforturile de căutare au fost dificile, unii dintre salvatori săpând tuneluri mici pentru a extrage victime.

Se aşteaptă desfăşurarea unor echipamente grele pentru a excava trupurile neînsufleţite. Anterior, încă cinci supravieţuitori au fost recuperaţi de sub dărâmături, relatează BBC.

