Indonezia pregăteşte 20.000 de soldaţi pentru o posibilă misiune a ONU de menţinere a păcii în Fâşia Gaza

Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, a ordonat forţelor armate ale ţării sale să pregătească 20.000 de soldaţi pentru o posibilă misiune a ONU de menţinere a păcii în Fâşia Gaza, a indicat vineri ministrul indonezian al apărării, Sjafrie Sjamsoeddin, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Sjamsoeddin a declarat la Ministerul Apărării din Jakarta că forţa va include personal cu expertiză medicală şi inginerească pentru a sprijini operaţiuni umanitare la scară largă, a menţionat agenţia de ştiri indoneziană Antara.

Contingentul va fi instruit să trateze victime ale războiului, să restabilească serv iciile esenţiale şi să ajute la reconstrucţia infrastructurii cheie necesare pentru viaţa de zi cu zi în enclavă. Implicarea Indoneziei se va concentra pe protejarea populaţiei civile şi pe sprijinirea eforturilor internaţionale de asigurare a unei păci durabile.

Oficialul indonezian a adăugat că nu a fost încă stabilit un calendar pentru misiune şi că şeful statului va lua decizia finală imediat ce ONU îş i va preciza cerinţele.

În septembrie, preşedintele indonezian a afirmat în cadrul Adunării Generale a ONU că Indonezia este pregătită să trimită forţe de menţinere a păcii în Gaza şi în alte zone de conflict, aminteşte dpa.

Războiul din Gaza a fost declanşat de masacrul comis de terorişti din organizaţia islamistă palestiniană Hamas şi alte grupuri pe 7 octombrie 2023, în care aproximativ 1.200 de persoane au fost ucise în Israel şi peste 250 de persoane au fost răpite. Un armistiţiu este în vigoare din 10 octombrie. Cu toate acestea, ulterior au avut loc mai multe izbucniri mortale de violenţă.

Încă nu există forţe ONU d e menţinere a păcii în Fâşia Gaza. Ţările G7 sunt în favoarea validării rapide a planului de pace pentru Orientul Mijlociu pentru Fâşia Gaza printr-un mandat al Consiliului de Securitate al ONU.

Din G7 fac parte Statele Unite, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Regatul Unit şi Canada, dintre care, fiind puteri nucleare, SUA, Franţa şi Regatul Unit sunt şi membre permanente ale Consiliului de Securitate al ONU, alături de China şi Rusia.