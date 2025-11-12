Australia şi Indonezia vor semna un nou tratat pentru a „garanta pacea regională”, în încercarea de a contracara influenţa tot mai mare a Chinei în regiunea Asia-Pacific

Australia şi Indonezia au convenit asupra unui nou tratat de securitate, au anunţat liderii lor după discuţii avute miercuri la Sydney, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Canberra încearcă să îşi consolideze capacităţile militare pentru a contracara influenţa tot mai mare a Chinei în regiunea Asia-Pacific şi a colaborat mai s trâns cu Statele Unite pentru a atinge acest obiectiv.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a declarat că el şi preşedintele indonezian Prabowo Subianto tocmai au încheiat „negocieri substanţiale privind un nou tratat bilateral în legătură cu sec uritatea lor comună”.

„Cel mai bun mod de a asigura pacea şi stabilitatea este să acţionăm împreună”, a declarat Albanese presei.

El a mai spus că speră să viziteze Indonezia în 2026 pentru a semna noul tratat.

Potrivit lui Anthony Albanese, acest tratat se bazează pe un acord bilateral de apărare semnat în 2024, conceput pentru a stabili o cooperare strânsă între cele două ţări cu scopul de a contracara ameninţările din regiunea Asia-Pacific. Acest acord deschide, de asemenea, calea pentru exerciţii comune şi desfăşurări de forţe în fiecare ţară.

Noul text va angaja cele două ţări să „se consulte la nivelul liderilor şi miniştrilor şi în mod regulat pe probleme de securitate„, a declarat prim-min istrul australian.

El a adăugat că, dacă securitatea uneia dintre părţi „este ameninţată”, tratatul prevede că ţările se pot „consulta şi reflecta asupra măsurilor care trebuie luate”, împreună sau independent, „pentru a aborda aceste ameninţări”.

Preşedintele indonezian, a cărui ţară încearcă să menajeze China, un aliat economic cheie, şi să menţină o anumită distanţă faţă de Washington, a lăudat acordul, spunând că vizează „cooperarea strânsă în domeniile apărării şi securităţii”.

„Vecinii buni se ajută reciproc în vremuri dificile”, a adăugat Prabowo Subianto.