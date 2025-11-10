G4Media.ro
Emiratele Arabe Unite probabil nu vor participa la Forţa de Stabilizare prevăzută…

Emiratele Arabe Unite probabil nu vor participa la Forţa de Stabilizare prevăzută în planul lui Trump în Fâşia Gaza, fără un „cadru clar”

Emiratele Arabe Unite (EAU) ”probabil nu” vor face parte din Forţa de Stabilizare (ISF) prevăzută în Planul de Pace al lui Donald Trump în Fâşia Gaza – fără un ”cadru clar” -, anunţă luni un oficial de rang înalt din EAU, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

EAU ”nu văd, încă, un cadru clar al Forţei de Stabilizare, iar în aceste circumstanţe probabil nu vor participa la o asemenea forţă”, a anunţat, la un forum, la Abu Dhani, un consilier prezidenţial, Anwar Gargash.

Miercuri, Statele Unite au prezentat ţărilor lor partenere un proiect de rezoluţie a Consiliului de Securitate al ONU, menit să susţină Planul de Pace al lui Donald Trump în Războiul din Fâşia Gaza, care pr evede desfăşurarea unei forţe internaţionale,

Ambasadorul american la ONU Mike Waltz s-a întâlnit miercuri cu membri aleşi ai Consiliului de Securitate şi mai mulţi parteneri din regiunea Orientului Mijlociu – Egipt, Qatar, EAU, Arabia Saudită, Turcia -, a anunţat Ambasada Statelor Unite la ONU, apreciind că acest lucru reprezintă o ”susţinere regională” a proiectului ame rican de rezoluţie.

Potrivit unor surse diplomatice, mai multe ţări au anunţat că sunt pregătite să participe la acastă Forţă de Stabilizare – inclusiv Indonezia -, dar au cerut un mandat al Consiliului de Securitate pentru a desfăşura efectiv trupe în Fâşia Gaza.

Această forţă este prevăzută în acordul care a condus la un armistiţiu fragil, la 10 ocrombrie, du pă doi ani de Război devastator în Fâşia Gaza, declanşat de un atac fără precedent al mişcării islamiste palestiniene Hamas în sudul Israelului la 7 octombrie 2023.

Potrivit acordului, Forţa urmează să fie alcătuită dintr-o coaliţie formată în majoritate de ţări arabe şi musulmane şi să fie desfăşurată în Fâşia Gaza pentru a superviza securitatea în enclavă, pe măsură ce armata israeliană se retrage din teritoriul palestinian.

