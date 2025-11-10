G4Media.ro
Daniel Băluță: Șapte angajamente pe care mi le asum

Daniel Băluță: Șapte angajamente pe care mi le asum

Șapte angajamente pe care mi le asum și pe care le regăsiți în programul meu pentru București, ce poate fi accesat aici: danielbaluta.ro!
Nu promisiuni, ci un contract moral pe care îl propun oamenilor. Le cer să mă judece! După ce se vede, după ce se simte, după ce rămâne în urma noastră.
Așadar:
1. Îmi asum orașul, nu îl acuz.
2. Tratez urgențele.
3. Pun oamenii înaintea politicii.
4. Construiesc pentru viitor, nu pentru aplauze.
5. Fac din administrație o fereastră, nu un zid.
6. Redau orașul oamenilor.
7. Nu cer încredere, muncesc pentru ea.

  1. Blah blah-uri, limbaj de lemn, nimic concret.
    Stim foarte bine ce angajamente isi asuma, de fapt: contracte netransparente, betonare in draci, eliminarea spatiilor verzi, cocalarizarea parcurilor prin introducerea de restaurante, constructii oribile si tiribombe, mii si mii de defrisari si mutilari de arbori, zero plan pt. animale (daca nu chiar revenirea la uciderea de caini de catre ASPA), cheltuieli dubioase pt. plasari sau schimbari complet inutile de garduri si mobilier stradal, zero reciclare, taxe noi pt. care nu ofera nimic in schimb etc.

  2. Deci își asumă să mențină și actuala conducere a subunității Apelor Române din București, cea care a făcut jocul tuturor afaceriștilor imobiliari care au ocupat terenurile de pe marginea lacurilor și a avizat și pseudolegalizat transformarea acestora din spațiu verde accesibil oricui, conform legii apelor, în teren construibil ocupat și utilizat doar de pseudoelita bucureșteană.

