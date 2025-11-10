Daniel Băluță: Șapte angajamente pe care mi le asum
Șapte angajamente pe care mi le asum și pe care le regăsiți în programul meu pentru București, ce poate fi accesat aici: danielbaluta.ro!
Nu promisiuni, ci un contract moral pe care îl propun oamenilor. Le cer să mă judece! După ce se vede, după ce se simte, după ce rămâne în urma noastră.
Așadar:
1. Îmi asum orașul, nu îl acuz.
2. Tratez urgențele.
3. Pun oamenii înaintea politicii.
4. Construiesc pentru viitor, nu pentru aplauze.
5. Fac din administrație o fereastră, nu un zid.
6. Redau orașul oamenilor.
7. Nu cer încredere, muncesc pentru ea.
