INTERVIU INTEGRAL Ciprian Ciucu: Mă lupt cu Băluță că nu vreau să ia PSD Bucureștiul / Categoric nu o să candidez la Cotroceni / Refacerea Bulevardului Magheru și consolidarea seismică sunt proiectele majore

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria București și primar în funcție al Sectorului 6, a declarat într-un interviu acordat lui Cristian Pantazi și Dan Tăpălagă pentru G4Media. ro că principalul său rival în cursă este Daniel Băluță de la PSD. Ciucu a spus că refacerea Bulevardului Magheru și a Căii Victoriei din centrul Capitalei, descongestionarea traficului și consolidarea seismică sunt principalele sale proiecte la Primăria București.

Ciucu a exclus o viitoare candidatură la Președinția României cu excepția unei situații ”excepționale” și a propus mai multe soluții pentru traficul sufocant din Capitală.

Principalele declarații ale lui Ciprian Ciucu:

În principal în acest moment eu mă lupt cu Daniel Băluță pentru că nu vreau ca PSD-ul să ia iarăși Bucureștiul

Categoric nu o să candidez la Președinția României. Cea mai mare onoare pe care pot s-o am în viața asta este să fiu primarul Bucureștiului și nu-mi doresc altă onoare

Mafia din sectorul șase nu știu care este. Sunt anumiți dezvoltatori, unii m-au dat în judecată, sunt în instanță de foarte mult timp. Au cerut foarte mulți bani, niște sume fabuloase

Din informațiile pe care le am Băluță îl va susține pe domnul Piedone ca primar la Sectorul 4

Nu susțin eutanasierea câinilor fără stăpân. M-am mai documentat, am mai crescut și eu și mi-a schimbat părerea

Eu intenționez să candidez pentru 6 ani. Adică 2,5 ani rămași din acest mandat, plus încă un mandat

Principalele proiecte: Bulevardul Magheru are nevoie de un PUZ de regenerare urbană împreună cu Calea Victoriei. Viziunea mea este ca centrul orașului să arate ca o capitală cu care să te mândrești, nu ca una cu care să-ți fie cumva rușine.

Bucureștiul este capitala europeană cu cel mai mare seismic. De asta îmi e frică cel mai mult, de un cutremur ca cel în 1977 și aici probabil că voi petrece foarte mult timp împreună cu echipa mea, împreună cu experții, să vedem cum putem gândi politici pe o perioadă de 10, 15, 20 de ani, pentru că dacă nu facem nimic după aceea va fi foarte târziu

Viziunea mea pe reforma Bucureștiului are patru niveluri de reformă

Interviul video integral cu Ciprian Ciucu:

Dan Tăpălagă: Discutăm astăzi cu candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6. Pe cine considerați adversar principal în lupta pentru București? Daniel Băluță de la PSD, Cătălin Drulă de la USR sau Anca Alexandrescu susținută de AUR?

Ciprian Ciucu: În principal în acest moment eu mă lupt cu Daniel Băluță pentru că nu vreau ca PSD-ul să ia iarăși Bucureștiul.

Dan Tăpălagă: Ce șanse credeți că aveți din moment ce președintele Nicușor Dan îl susține pe față pe Cătălin Drulă?

Ciprian Ciucu: Șanse foarte bune. Am făcut niște cercetări sociologice care arată că transferul în această perioadă este destul de scăzut. Contează foarte mult votul la persoană și nu este decisiv transferul de credibilitate dintre președinte sau premier către unul sau altul dintre candidați.

Dan Tăpălagă: Dacă tot vorbiți de sondaje, care e poza momentului?

Ciprian Ciucu: Sunt pe locul unu în marja de eroare cu Daniel Băluță. Undeva la 27%, 25%, în această marjă. Pe ultimul nostrum sondaj, eu sunt în față foarte puțin, iar domnul Băluță mă urmează și undeva la șapte puncta domnul Drulă. Anca Alexandrescu era mult mai jos, undeva la 16% dacă țin bine minte.

Unde a greșit Nicușor Dan?

Dan Tăpălagă: Dacă tot vorbim de președintele Nicușor Dan și transferul de popularitate care susțineți că nu s-a produs, a încălcat Constituția când a mers la USR să îl susțină pe domnul Drulă?

Ciprian Ciucu: Nu este treaba mea să comentez acțiunile președintelui. Bănuiesc că dacă ar fi încălcat, nu s-ar fi dus. Eu nu cred că a încălcat Constituția.

Dan Tăpălagă: Ce a făcut greșit Nicușor Dan cât a fost primar general și doriți să schimbați dacă ajungeți la Primăria Capitalei?

Ciprian Ciucu: Nu evalueze ce a făcut domnul președinte. Nicușor Dan greșit, mai ales că a fost reales ca primar al Bucureștiului. Deci oamenii au dat încredere. Pot să zic ce aș face eu. În primul rând voi încerca să colaborez cu primarii de sectoare, acolo unde au proiecte care trebuie să fie deblocate, vor fi deblocate și voi colabora foarte aproape cu ei. O să urmăresc foarte atent proiectele de investiții. Eu, ca primar, de exemplu, știu fiecare proiect de investiții în ce etapă se află, de ce avize mai are nevoie.

Și o să mă concentrez pe reforma administrației Bucureștiului. Mă refer la reforma internă a primăriei, relația dintre competențele pe care le are Primăria Generală în raport cu sectoarele și astfel de lucruri care sunt esențiale ca să pui lucrurile pe o traiectorie corectă, așa cum am reușit să le să le pun la Sectorul 6.

Dan Tăpălagă: A greșit Nicușor Dan când a limitat drastic numărul de avize de construcții noi în Capitală? A fost acuzat de dezvoltatori imobiliari că a blocat orașul?

Ciprian Ciucu: De multe ori, din păcate, dezvoltarea nu a fost corectă. Și în locurile unde nu a dat drumul la anumite dezvoltări nu cred că a greșit.

Dan Tăpălagă: Dar acuzația că a blocat orașul se susține? A blocat dezvoltarea orașelor?

Ciprian Ciucu: E nevoie de cifre, nu le-am văzut.

Cristian Pantazi: Președintele Nicușor Dan a declarat acum trei zile că ”mafia a făcut sectoarele”. Care e mafia din Sectorul 6?

Ciprian Ciucu: Mafia din sectorul șase nu știu care este. Sunt anumiți dezvoltatori, unii m-au dat în judecată, sunt în instanță de foarte mult timp. Au cerut foarte mulți bani, niște sume fabuloase. Am fost amendat și de către ISC (Inspectoratul de Stat în Construcții – ISC), ca și domnia sa, undeva la 25.000 lei cred că am primit amenzi în acești ani.

Dan Tăpălagă: Din ce motiv?

Ciprian Ciucu: Pentru că n-am emis nu știu ce autorizație de construcție care mie mi se părea că nu avea bază legală să fie emisă. M-au atacat în instanță. Eu nu întotdeauna îmi duc războaiele la vedere. Am și eu războaiele mele anticorupție.

Nu spun că dezvoltătorii sunt corupți, dar sunt anumite zone care au parazitat sectorul șase și pe care le-am smuls, le-am decuplat de administrație. Asta pot să zic și am nenumărat exemple, începând cu piețele.

Daniel Băluță, acuzat de campanie negativă / Piedone la sectorul patru

Cristian Pantazi: L-ați atacat miercuri pe Daniel Băluță, într-o postare pe rețelele sociale, că face o campanie ”mizerabilă” împotriva dumneavoastră. Ați scris ”Să-ți fie rușine, Daniel”. Aveți dovezi că această campanie centrată pe fonduri primite de la Ministerul de Externe, de către ONG-ul la care ați lucrat acum 10 ani, este o campanie a PSD-ului?

Ciprian Ciucu: Am informații că sunt mai multe campanii care vin și din zona aceea, neasumate, inclusiv pe TikTok, absolut mizerabile, care se duc împotriva mea. Acum sunt pe cale să identific, pentru că am luat date de identificare, cine sunt cei care duc astfel de campanii mizerabile. Ați văzut acele camioane cu leduri pe care le plimbă în oraș. La acest nivel de mizerie nu s-a ajuns niciodată. Mai ales că sunt informații absolut false. Au scos o zonă absolut onorabilă din propriul meu CV și au început să arunce cu mizerii acolo, că n-ar fi răspuns Ministerul de Externe la nu știu ce cerință la acel ziar obscur.

Cristian Pantazi: Încă o dată, e o acuzație directă către competitorul dumneavoastră, Daniel Băluță. Aveți dovezi în acest sens că este campanie dusă de el, de PSD?

Ciprian Ciucu: Nu pot să le prezint în acest moment, dar era deja o campanie începută împotriva mea pe rețele de socializare și pe alte zone, nu doar de acest ziar (Ziarul Operativ – n. red.).

Cristian Pantazi: Ați acuzat săptămâna trecută un blat PSD-AUR la Primăria București, dar AUR a anunțat între timp că, deși nu are candidatul propriu, o susține pe Anca Alexandrescu. Ce dovezi aveți deci că e un blat al AUR cu PSD?

Ciprian Ciucu: Vedeți dumneavoastră, când s-a pus problema ca USR și PNL și PSD să vină cu candidați separați, noi am zis ok, putem face acest lucru. Dar, în același timp, Partidul Social Democrat și-a rezervat opțiunea de a conlucra și cu alte forțe. Uitați că are deja o conlucrare cu Cristian Popescu Piedone, pentru că a ieșit foarte clar în conferință domnul Băluță cu domnul Piedone și a zis că îl susține.

Din informațiile pe care le am Băluță îl va susține pe domnul Piedone ca primar la Sectorul 4.

Și tot în acea perioadă, înainte să fie lansată doamna Alexandrescu, au fost discuții între PSD și AUR care au ajuns și la mine. Nu pot să elaborez și n-aș vrea să mai merg foarte mult pe PSD și pe și pe ce presupune campania dusă de către Daniel Băluță. Vreau să mă concentrez pe temele pentru București.

Cristian Pantazi: Încă o dată, să văd dacă am înțeles corect. Spuneți că există discuția ca dacă Daniel Băluță câștigă Primăria București, PSD și Băluță să-l susțină pe Piedone pentru Primăria Sector 4.

Ciprian Ciucu: Această discuție a ajuns la mine.

Cristian Pantazi: Ați avut un contracandidat intern în PNL, pe domnul Stelian Bujduveanu, susținut de o parte a partidului? Simțiți că această parte a partidului nu trage pentru dumneavoastră în campania electorală?

Ciprian Ciucu: Nu-mi dau seama în acest moment, dar nu cred. Partidul este mobilizat. Le mulțumesc colegilor pentru că mă susțin.

Cristian Pantazi: Am observat că pe afișele dumneavoastră sigla PNL e aproape invizibilă, la fel ca și la Daniel Băluță. E partidul o frână în București, sau care e explicația?

Ciprian Ciucu: Trebuia să fac sigla mai mare și acum îmi pare rău că n-am făcut-o mai mare.

Banii de campanie

Cristian Pantazi: Ce buget total de campanie aveți?

Ciprian Ciucu: Deja a apărut și în presă, e o sumă destul de mică pentru astfel de campanie, în jur de 500.000 euro. Sper să ajungă acea sumă. Suma se duce în special pe panotaj, reclamă cu P, asumată. Subliniez, am fost foarte, foarte atent aici: nu este din subvenție, este exclusiv din donațiile membrilor și donațile filialelor. Vreau să subliniez acest lucru, deci nu din subvenția de la stat.

Cristian Pantazi: Ați refuzat constant să publicați sumele pe care PNL le-a plătit în 2024 la presă în super-anul electoral, invocând confidențialitatea contractelor între PNL și aceste entități. Dar de ce nu publicați măcar numele instituțiilor media care au primit bani de la presă, că de asta nu vă ține niciun contract?

Ciprian Ciucu: Eu personal, și nu și alte partide în afară de PNL, trebuie să decontez în acest moment lucruri pe care… Ok, înțeleg acest lucru..

Cristian Pantazi: Nu, aceeași presiune e pe toate partidele…

Ciprian Ciucu: Nu este. Haideți să urmărim articolele din ultimele două luni, dacă veți, dar nu asta este proleblema că demersul jurnalist jurnalistic este unul corect. Problema este alta: eu trebuie să decontez acum decizii pe care le-au luat alți oameni din partidul meu, cu care n-am avut nimic de-a face. Deci, din punctul meu de vedere, suma globală oricum o să fie publicată la Autoritatea Electorală Permanentă.

Răspunsul către dumneavoastră este că ar fi mai ușor ca să publicăm lista celor care n-au avut contracte în campanie.

Cristian Pantazi: Bun, haideți atunci măcar pe asta s-o vedem. Repet, nu cred că vreun contract din lumea asta vă împiedică să faceți o listă cu instituțiile de presă care au luat bani pe tot anul 2024 de la PNL.

Ciprian Ciucu: Da, din punctul meu de vedere, trebuie să am și mandat din partea colegilor. În momentul de față nu mă mai ocup de comunicarea partidului, inclusiv de această temă, pentru că sunt candidat și în ultimul Birou Politic Național am am fost derobat de această responsabilitate pe perioada campaniei.

Dan Tăpălagă: Ați declarat în octombrie despre liderul PNL Ilfov, Hubert Thuma: ”Nu cred că avem o colaborare acum, ca să fiu drăguț”. De ce nu aveți o colaborare?

Ciprian Ciucu: Nu știu cât durează emisiunea dumneavoastră, dar simt că nu mai ieșim din temele politice.

Dan Tăpălagă: Ajungem și la temele legate de București, dar temele politice sunt la fel de importante, pentru că veți fi, pe lângă administrator, și un primar politic. El trebuie să facă majorități în Consiliul General. Fără majorități nu poate să conducă, deci sunt extrem de importante întrebările politice.

Ciprian Ciucu: Așa este. Până acum au reușit foarte bine să fac majorități și sunt convins că voi reuși și mai departe în cadrul Consiliului General. Acum, sunt oameni și oameni. Nu poți să fii plăcut sau să te placă toată lumea. Am fost întrebat de un ziarist și am zis ok, în ultimul timp n-am colaborat.

Relația cu Hubert Thuma, baronul de Ilfov

Dan Tăpălagă: Credeți că Hubert Thuma are o înțelegere cu vreun contra-candidat? De pildă, domnul Băluță, care a fost aici la interviul G4 Media, spunea că are cu domnul Thuma ”o relație corectă, atât una profesională, cât și una personală”.

Ciprian Ciucu: Foarte bine. Nu am aceste date, nu știu, nu cred.

Dan Tăpălagă: Dacă veți câștiga Primăria București vă vedeți președintele PNL?

Ciprian Ciucu: Nu. Președintele PNL este Ilie Bolojan. Are cea mai mare cotă de încredere din partidul nostru la nivel național și este esențial, nu doar pentru PNL ci și pentru România, că el să continue să fie și prim-ministru, și președinte al partidului.

Dan Tăpălagă: Primăria București este însă o rampă de lansare la prezidențiale. Am văzut asta la Nicușor Dan, la Traian Băsescu. Dacă ajungeți primarul Capitalei, veți candida la viitoarele alegeri prezidențiale?

Ciprian Ciucu: Cea mai mare onoare pe care pot s-o am în viața asta este să fiu primarul Bucureștiului și nu-mi doresc altă onoare. Am un cursus honorum, cum spuneau romanii, care mă recomandă să ajung aici. Eu sunt un administrator, am o pasiune pentru pentru administația publică locală. M-am ocupat în trecutul meu profesional cu afaceri europene. La un moment dat m-am dus către administația publică locală pentru că acest lucru mi l-am dorit. Deci categoric nu. N-o să mă duc să candidez la președinția României. Nu vreau să vorbesc prostii, nu știu ce context extraordinar ar trebui să fie și eu, să am foarte multă încredere și să nu poată altcineva. Adică să fie o situație excepțională. Dar nu face parte din pozițiile pe care mi le doresc.

Plus că nu este stilul de viață pe care să mi-l doresc la nivel personal. Nu mă văd stând izolat, cu gărzi de corp 5 ani de zile într-un palat, fără ca să minimalizez importanța funcției.

Dan Tăpălagă: Știți că și Nicușor Dan în campania pentru București a zis cam același lucru.

Ciprian Ciucu: Fiecare este responsabil de propriile declarații.

Dan Tăpălagă: Apropo de Nicușor Dan, care a criticat de mai multe ori acțiunile guvernului dumneavoastră, îl simțiți un aliat al premierului Ilie Bolojan în tentativele de reformă sau o frână?

Ciprian Ciucu: Știu că domnul Bolojan vorbește destul de des cu domnul Nicușor Dan și că se consultă. Din punctul meu de vedere, este esențial ca cei doi să se înțeleagă foarte, foarte bine. Pentru că trebuie să creeze împreună un pol al dreptei civice, care acuma este și în poziții instituționale și-a câștigat până la urmă puterea. Pentru ca acest proiect de modernizare a României, început de mai mult timp să meargă mai departe și europnizarea care să ne țină în lumea civilizată.

Euthanasierea câinilor, o declarație pe care nu o mai susțin

Cristian Pantazi: Trecem acum la proiectele pentru București. Înainte de a vă cere principalele direcții de viziune, îmi aduc aminte de un moment controversat, cel cu scandalul câinilor vagabonzi. Ați declarat atunci – era un moment foarte emoțional în București – că vreți eutanasierea câinilor fără stăpân, dacă nu sunt adoptați în 7 zile de la momentul în care sunt aduși la adăpost. Vă mențineți această poziție?

Ciprian Ciucu: Aș vrea să explic ceva. Am dat acea declarație într-un context emoțional foarte, foarte, foarte puternic pentru mine. Copilul meu era de vârsta copilului care a murit atunci în acel accident tragic din cauza celor căței, câini. Și reacția mea a fost una profund emoțională. Cumva visceral am simțit, vedeam tragedia care se întâmpla, o vizualizam deși nu am fost la fața locului.

Și o perioadă așa am reacționat. Între timp, m-am mai documentat, am mai crescut și eu și mi-a schimbat părerea. Din punctul meu de vedere sunt multe alte opțiuni în afara eutanasierii pe care nu o mai susțin.

Sunt multe alte opțiuni precum adopția, să le asiguri un trai civilizat în adăposturi, să aibă acces la mâncare, la hrană, la servicii de sănătate pentru că sunt medici veterinari către să-i esupravegheze și așa mai departe.

Deci, ca o concluzie foarte clară: nu susțin eutanasierea. Și oamenii se schimbă, evoluează și învață și așa voi rămâne de acum înainte.

Cristian Pantazi: Care sunt, pe scurt, principalele trei proiecte pe care dacă ajungeți primar general al Bucureștiului vreți să le lăsați în urmă?

Ciprian Ciucu: Eu intenționez să candidez pentru 6 ani. Adică 2,5 ani rămași din acest mandat, plus încă un mandat. Și propun două viziuni. O viziune pe termen mediu și o viziune pe termen lung. Cea pe termen mediu este de 6,5 ani după ce voi fi ales, cea de termen lung va fi de 10 ani. După primii 6 ani deja se vor fi văzut rezultatele scalate la nivelul Bucureștiului pe care le-am avut în 4 ani la Sectorul 6, iar în 10 ani București o să arate că o capitală europeană bine pusă la punct.

În ceea ce privește proiectele, mă interesează foarte mult Centrul orașului, care este în directa administrare a Primăriei Capitalei. Bulevardul Magheru are nevoie de un PUZ de regenerare urbană împreună cu Calea Victoriei, pentru că ați văzut în ce situație se prezintă acea zonă.

Apoi, câteva proiecte care să rezolve problema traficului și a poluării, în special din centru, pentru că acolo este apanajul Primăriei Capitalei. Deci, viziunea mea este ca centrul orașului să arate ca o capitală cu care să te mândrești, nu ca una cu care să-ți fie cumva rușine.

Soluțiile la traficul infernal din Capitală

Dan Tăpălagă: Cu trafic prin centru sau fără trafic?

Ciprian Ciucu: Cu trafic diminuat prin centru. De exemplu, în loc ca Bulevardul Magheru să fie un tunel de tranzit care și poluează și otrăvește, să fie ca partea de nord a Ramblas din Barcelona.

Dan Tăpălagă: Dar cum veți face să nu mai ajungă mașinile prin Magheru?

Ciprian Ciucu: Prin proiecte de trafic, prin proiecte alternative. Deja a început, în sensul în care centura A0 deja preia o parte din trafic și nu mă ajunge în centru. Creșterea capacitii de transport public pe axa nord-sud. Deci sunt astfel de modele.

Dan Tăpălagă: Taxe pentru cei care vor să traverseze prin inima orașului?

Ciprian Ciucu: Pot să vă zic că aceste decizii se iau de obicei în baza unor studii. Și atunci când veți întreba un primar dacă o să pună o taxă și se ante-pronunță fără să aibă studii vorbește în necunoștință de cauză. Deci specializarea mea este să iau decizii folosind anumite instrumente de luarea deciziilor.

Ce pot să vă zic este că nu veți mai vedea în inelul principal, în zona centrală, mașini pe trotuar. Asta da, pentru că trebuie să avem o lege care să fie respectată. Am făcut acest lucru în Sectorul 6. E doar de bun simț. Haideți să civilizăm și noi, despre asta este vorba.

Cristian Pantazi: Dar interdicții de intrare sau taxe speciale pentru cei care vin din afara București—Ilfov?

Ciprian Ciucu: Subiectul e mort pentru că nu este constituțional. Deja avem o hotărâre în cazul barierei din Mamaia Constanța în era Mazăre.

Cristian Pantazi: Limitarea accesului cu mașina în centru?

Ciprian Ciucu: Sunt anumite zone care ar putea să devină zone ”free emission” zone. Dar e foarte important să nu omori zonele acelea, ele sunt destinații și oamenii trebuie să ajungă și cu mașina la acele destinații și atunci nu omori de tot zona pietonalizând de-a valma, ci gândești acele proiecte care să mute tranzitul în alte părți, dar să să fie destinații la care se poate ajunge și cu mașina.

Frica de cutremur

Cristian Pantazi: Care ar fi al 3-lea proiect mare?

Ciprian Ciucu: Cel mare va fi extrem de dificil și mi-e și frică să-l promit. Dar problema e atât de mare încât trebuie să fie abordată. Evident, termoficarea este o mare problem, va trebui să continuăm investițiile în termoficare. Dar problema cealaltă mare și nu știu cum s-o cum să o spun, pentru că e nevoie de foarte, foarte multe resurse și de niște politici foarte, foarte deștepte.

Bucureștiul este capitala europeană cu cel mai mare seismic. Riscul seismic are doi factori care îl fac să fie atât de mare. În primul rând, trebuie să fii în proximitate a unui centru seismic și avem Vrancea care bate direct pe București. Și calitatea construcțiilor.

La noi foarte multe construcții au fost făcute în interbelic și au o calitate destul de proastă, pentru că au fost construite pe tehnologia de atunci. Și e foarte important să începem consolidări într-un ritm susținut. E nevoie de un mix de politici ca să încurajezi și piața și oamenii ca să investească în consolidări. Adică trebuie fie o activitate economică care să poată finanța astfel de lucruri, deci să vii cu niște politici dedicate în acest sens. Doi la mână – trebuie să schimbi legislația, pentru că astăzi dacă o singură persoană se opune să consolidezi o clădire, nu poți să intri în acea clădire.

Deci trebuie să creezi niște capacități ca oamenii să se mute pe perioadă limitată de timp, cât o să dureze consolidarea. Eu respect dreptul la proprietate, pentru că este efectiv o o valoare liberală, dar cred că dreptul la viață este mai important. Și atunci evident, omul nu-și pierde proprietatea, dar va trebui să găsim acele măsuri care să ducă la o consolidare temeinică, prioritizând acele blocuri sau acele zone în care se și locuiește foarte foarte mult.

De asta îmi e frică cel mai mult, de un cutremur ca cel în 1977 și aici probabil că voi petrece foarte mult timp împreună cu echipa mea, împreună cu experții, să vedem cum putem gândi politici pe o perioadă de 10, 15, 20 de ani, pentru că dacă nu facem nimic după aceea va fi foarte târziu. O mare problemă aici este că avem și spitale care au risc seismic, de aceea eu construiesc acum un spital în Sectorul 6. Nu pot să zic acum că nu vreau ca să dau știri, dar vă zic, sunt spitale construite în interbelic și atunci ele în loc să devină locuri de ușurare a situației, din contră devin locuri de îngreunare a situației. Toată lumea promite lucruri ușoare, simple. Nu zic că o să rezolv această această situație, dar o semnalez, vreau ca să aduc această dezbatere politică în atenția oamenilor și să ne comportăm responsabil.

Va fi nevoie evident și de fondul de consolidare de la Guvern, de la Ministerul Dezvoltării și Administrației, care trebuie să fie accesat și să vedem ce mecanisme găsim să cointeresăm și populația pentru a contribui la la acest efort. Pentru că la cei care vor avea clădirile consolidate după ce vom regenera centrul, valoarea proprietății lor va crește. Nu s-a rezolvat această problemă din cauza complexității și masivității ei, dar având bagajul teoretic, știind procedurile administrative care trebuie să fie urmate, va trebui doar să reglăm foarte bine și foarte fin politica pentru a ataca această problemă.

Dan Tăpălagă: Aici nu e vorba doar de mecanisme legislative care să vă permită intervenția în aceste clădiri, ci și de bani. Aveți o evaluare, cât ar costa să consolidați.

Ciprian Ciucu: Este uriașă. Dar alternativa e să nu facem nimic. Hai să începem măcar de undeva. Măcar 10% sau 5%. Și asta este o sumă imensă. Plus că poate fi și un factor care să ducă la creștere economică dacă reușești să faci rost de fonduri, dacă atragi fonduri care să ajute Bucureștiul. Deci fondul locuit din centrul Bucureștiului are foarte, foarte multe probleme.

Cristian Pantazi: Ați vorbit de regenerarea urbană pe Bulevardul Magheru. Cum puteți să faceți regenerare urbană într-un loc în care nu aveți dreptul să interveniți, pentru că acele clădiri au proprietari privați?

Ciprian Ciucu: Din poziția de primar general pot să pun problema pe agenda publică, pe agenda Parlamentului și să mă bat să începem de undeva. Asta e tot ce pot să fac. Dar îmi asum o astfel de temă deja.

Dan Tăpălagă: Una din cele mai mari probleme pe care le are Bucureștiul este traficul sufocant. E de la un an la altul mai rău. Și întrebarea e ce faceți concret pentru a limita numărul de mașini care intră în București? Știu că am mai discutat asta, dar n-a rămas clar pentru cei care ne ascultă ce face candidatul Ciprian Ciucu să nu mai avem această problemă. Lozinci am auzit și de la ceilalți candidați, sau soluții pe termen lung. Dar soluțiile pe termen scurt ele se reduc de fiecare dată la o interdicție care trebuie impusă prin forța legii, cum a fost, de pildă, cu parcările în București.

Ciprian Ciucu: Este un mix de măsuri. E nevoie de un set de măsuri care înseamnă măsuri pozitive care să atragă către transportul în comun și măsuri negative care să impună motivație negativă, care să impună anumite limitări. Și aici o să am nevoie cel puțin 3 minute ca să explic.

În primul rând putem limita traficul care vine din afara Bucureștiului, care este semnificativ, făcând parcări de tip park-n-ride în afara orașului. Omul vine din Săftica sau vine din Cernica și își lasă mașina aceea în acea parcare, cu un abonament cu o singură cartelă, se urcă și în parcare, se urcă și în autobuz. Ai nevoie să faci benzi dedicate până la acele tipuri de parcări și garantezi omului că ajunge în centru nu într-o oră, ci în 20, 25 de minute.

Trebuie să fie la timp, trebuie să fie predictibil, trebuie să fie curat, trebuie să fie sigur, deci trebuie să investești în capacitatea de transport. Dacă faci bandă dedicată și nu investești în capacitate de transport… Obiectivul politicii nu este să vii cu măsuri pentru a lărgi traficul cu auto individual. Asta înseamnă penetrații, poduri, pasaje și așa mai departe. Obiectivul politicii este schimbarea comportamentului de mobilitate al oamenilor, de pe automobile individuale către transport în comun. Deci, continuând măsurile de a investi în flotă, în tramvaie în special, dar și în autobuze cu benzi dedicate, poți să vii cu un prim set de măsuri pozitive care să schimbe tipul de comportament.

După ce ai investit în flotă, după ce ai făcut aceste benzi dedicate și aceste tipuri de parcări park and ride în afara Bucureștiului, va trebui să vii și cu niște măsuri negative. În sensul că nu mai parchează nimeni pe trotuar în centru. Așa cum am zis, mie mi se pare incredibil că în București se întâmplă. Duceți-vă în Paris sau oricare altă capitală europeană și n-o să vedeți că sunt mașini parcate pe trotuar.

Încă o măsură: în centru cel puțin nu se mai parchează gratis la bordură. Este o măsură care se întâmplă orice capitală civilizată.

În ceea ce privește transportul într-un mediu urban mare și dens, cum este Bucureștiul, metroul este esențial pentru că are capacitate de transport foarte mare. Vor trebui ca să continue investițiile în Magistrala 5 care să meargă către Sectoarele 2 și 3.

Și evident sisteme de mobilitate care să lege pe ideea de last mile, sau ultimul kilometru, gurile de metrou cu principalele puncte de preluare a cetățenilor cu biciclete sau alte tipuri de transport, biciclete în special. Eu am făcut foarte multe parcări de biciclete pentru oamenii care stau la bloc, cum stau și eu, și n-au loc să țină bicicleta în casă. Lângă blocul faci o astfel de parcare de biciclete și pornești cu bicicleta până la metrou ca să nu mai faci foarte mult timp pe jos. Deci sunt astfel de măsuri foarte bine gândite, testate, elaborate.

Dar mi-e puțin jenă să stau și să vorbesc despre mega-proiecte, despre riscul seismic, despre Magheru, despre consolidare, despre spitale, capacitatea de investi când eu știu că în acest moment Primăria Capitalei nu mai este o agenție de dezvoltare, ci este o agenție de plăți. Deci în acest moment din bugetul Capitalei mai mult de două treimi se duce pe subvenții și pe plăți sociale. Deci este agenție de plăți. Restul se duce pe funcționare, pentru că are foarte mulți ordonatori de credite, peste 80. După care, dacă vă uitați la bugetul de investiții este foarte, foarte mic.

Dan Tăpălagă: De ce?

Ciprian Ciucu: Cauzele sunt istorice. Pe timpul lui Adrian Năstase s-au dat la sectoare mai mulți bani pentru că au vrut ca să îl blocheze pe Traian Băsescu. Sectoarele, având ceva mai mulți bani, au început ca să își asume mai multe tipuri de competențe și servicii. Și unele dintre sectoare – inclusiv Sectorul 6 – au capacitate administrativă mai bună decât Primăria Capitalei. Adică noi am reușit să facem drumul Valea Largă, mai dificil decât Prelungirea Ghencea, în doar 3 ani și jumătate cu tot cu exproprieri.

Deci în primii doi ani mi-e și rușine să zic că o să facem lucruri când eu știu că trebuie ca să pun ordine în primărie, în finanțele primăriei. Trebuie capitalizat spațiul public, tot ce are proprietăți de la AFI, parcările și așa mai departe.

Cristian Pantazi: Deci va duce și la o reformă a aparatului primăriei și la scăderea numărului de angajați?

Ciprian Ciucu: În Sectorul 6 s-a întâmplat. Am desființat deja două instituții. În prima lună am desființat o instituție că n-avea rost să existe, cu un buget de vreo 15 milioane.

Pot să explic care este viziunea mea pe reforma Bucureștiului. Sunt patru niveluri de reformă. În primul rând, trebuie să vedem care sunt competențele pe care trebuie să aibe Primăria Generală și care sunt competențe pe care trebuie să le aibă primăria de sector. Dacă te uiți la utilitățile mari – apă, canal, iluminat public, transport în comun, termoficare, spitale – acelea sunt serviciile mari care consumă foarte mult din buget. Ele trebuie să fie la Primăria Capitalei, pentru că nu poți să faci transportul sau canalizarea la nivel de sector, ar fi absurd.

Sectoarele au și niște utilități semnificative sau servicii, cum ar fi management-ul deșeurilor, școlile. Sectorul 6 circa 70 de unități de învățământ, pe când Clujul are circa 50. Și atunci trebuie să vedem ce face Primăria Capitalei și ce fac primăriile de sector.

Reforma administrativă a Capitalei

Dan Tăpălagă: Unii dintre contracandidați propun desființarea sectoarelor

Ciprian Ciucu: Ar intra Bucureștiul în colaps. Ce trebuie să facem este ce spun eu. Să vă zic de ce. Pentru că un oraș de complexitatea Bucureștiului, de masivitatea Bucureștiului, nu are cum să aibă un singur nivel administrativ. Sunt probabil 380-400 de unități de învățământ în București. Nu există o agenție la nivel municipal care să poată să facă managementul unui număr atât de mare de unități de învățământ. Este absurd. Și ai voie de două niveluri administrative nivelul Primăriei Capitalei și nivelul de sectoare.

Radu Mihaiu (fostul primar al Sectorului 2 – n.red.) se plângea când era primar că nu avea parcurile. Erau administrate de Primăria Capitalei și arătau prost. Mi-a zis că și de aceea a pierdut alegerile. Le-a cerut ca să să aibă grijă de ele. Eu am moștenit de pe vremea PSD ca parcurile să fie la Sectorul 6 și m-am ocupat de ele. Deci nu e aceeași situație. Este un fel de spaghetizare a competențelor Bucureștiului.

Și atunci ce trebuie să faci? Faci o matrice. Există un paper făcut de făcut de către Roxana Wring când era consilier general care mi-a apărut foarte mult. Hai să vedem socialul unde rămâne. Păi pe lege trebuie să fie la sectoare, pentru că DGASPC-urile sunt la sectoare. Deci trebuie să fie preluate capacitățile DGASPC de către sectoare.

Parcurile unde trebuie să fie? Eu zic că e mai bine să fie la sectoare. Unde să fie școlile? Să rămână la sectoare. Spațiile care astăzi sunt la AFI, de exemplu, nimeni n-a vrut să le dea drumul din mână. Nimeni nu știe cine beneficiază de cele 3000 de spații pe care le are PMP și nu sunt capitalizate corect. Știu că o să-mi fac mulți dușmani când spun asta pentru că vreau să transparentizez. Sper să și reușesc. Trebuie să meargă la sectoare, că nu ai capacitatea să faci management-ul lor.

Vă dau un exemplu: Sectorul 4 are toate bulevardele în administrare, și Sectorul 3 are destule, Sectorul 6 nu le are. Sunt la Primăria București.

Deci e un puzzle, un fel de spaghetti. Haideți să facem o reformă în care să spunem ce face Primăria Generală, ce fac primăriile de sector. Banii trebuie să urmeze responsabilități, adică competențele legale. Și bani trebuie să urmeze și programele de investiții existente și capacitatea de a opera acele servicii publice.

Dan Tăpălagă: Ne apropiem de finalul emisiunii. Sper ca viziunea mare de reformă în București să o găsim în perioada următoare într-un document…

Ciprian Ciucu: Mai am trei paliere, dar în fine…

Dan Tăpălagă: Ajungem la finalul interviului cu o rubrică puțin mai veselă. Sunt câteva întrebări cu subînțeles, din care dumneavoastră înțelegeți ce doriți și răspundeți cum doriți.

Dan Tăpălagă: Președinte sau premier?

Ciprian Ciucu: Dacă aleg pe Nicușor Dan sau pe Bolojan, sau ca funcții, în general? Nu-mi doresc niciuna, dar mi se pare că funcția de premier este mult mai provocatoare.

Dan Tăpălagă: Cristian Ghinea, Ilie Bolojan sau Nicușor Dan?

Ciprian Ciucu: Ilie Bolojan.

Dan Tăpălagă: Soros sau Trump?

Ciprian Ciucu: Soros sau Trump? Niciunul. Ambii. Nu-mi dau seama acum. Trump este președintele Americi, Soros este un bătrân căruia I se pun multe în cârcă. Probabil că Trump, din această lumină.

Dan Tăpălagă: Băluță, Drulă sau Alexandrescu?

Ciprian Ciucu: Cătălin

Vă mulțumim foarte mult, a fost Ciprian Ciucu, candidat PNL la Primăria Capitalei și primarul Sectorului 6.

