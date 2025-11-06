G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trafic oprit pe aeroportul din orașul suedez Göteborg după ce a fost…

Aeroportul din Goteborg
Sursa foto: Facebook/ Göteborg Landvetter Airport

Trafic oprit pe aeroportul din orașul suedez Göteborg după ce a fost observată o dronă

Articole6 Noi • 43 vizualizări 0 comentarii

Traficul a fost oprit joi la aeroportul Gothenburg-Landvetter de pe coasta de vest a Suediei după ce una sau mai multe drone au fost observate la aeroport, a declarat agenția de aviație civilă LFV, potrivit Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Dronele au cauzat perturbări majore în întreaga Europă în ultimele luni, forțând închiderea temporară a aeroporturilor din mai multe țări. Unii oficiali au atribuit incidentele războiului hibrid purtat de Rusia. Moscova a negat orice legătură cu incidentele.

„Una sau mai multe drone au fost observate la aeroportul Landvetter chiar înainte de ora 18:00 (17:00 GMT – ora 19, ora României). Traficul aerian a fost suspendat, dar nu știu pentru cât timp”, a declarat un purtător de cuvânt al LFV.

Göteborg este al doilea oraș ca mărime din Suedia.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Aeroporturile din Bruxelles și Liège, închise după semnalarea prezenței unor drone

Articole4 Noi • 726 vizualizări
0 comentarii

Aeroportul din Bremen, închis temporar, după ce a fost survolat de o dronă

Articole3 Noi • 82 vizualizări
0 comentarii

Aeroportul din Bremen (Germania), închis temporar după survolul unei drone / Au fost semnalate în ultimele luni mai multe zboruri cu drone deasupra unor obiective din state ale UE

Articole3 Noi • 54 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.