Trafic oprit pe aeroportul din orașul suedez Göteborg după ce a fost observată o dronă

Traficul a fost oprit joi la aeroportul Gothenburg-Landvetter de pe coasta de vest a Suediei după ce una sau mai multe drone au fost observate la aeroport, a declarat agenția de aviație civilă LFV, potrivit Reuters.
Dronele au cauzat perturbări majore în întreaga Europă în ultimele luni, forțând închiderea temporară a aeroporturilor din mai multe țări. Unii oficiali au atribuit incidentele războiului hibrid purtat de Rusia. Moscova a negat orice legătură cu incidentele.
„Una sau mai multe drone au fost observate la aeroportul Landvetter chiar înainte de ora 18:00 (17:00 GMT – ora 19, ora României). Traficul aerian a fost suspendat, dar nu știu pentru cât timp”, a declarat un purtător de cuvânt al LFV.
Göteborg este al doilea oraș ca mărime din Suedia.
