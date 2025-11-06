Comisia Europeană a suspendat plata a 214 milioane de euro către Bulgaria din PNRR din cauza reformei anticorupție defectuoase

Comisia Europeană a decis în mod oficial să suspende o parte din a doua plată a Bulgariei în cadrul Planului de redresare și reziliență (PNRR), în valoare de 214.544.232 de euro, invocând eșecul țării de a realiza o reformă anticorupție esențială, menită să creeze un organism independent de supraveghere, scrie Novinite.

Decizia Comisiei, datată 3 noiembrie, precizează că, în ciuda intrării în vigoare a legii privind noua Comisie Anticorupție, aceasta nu asigură independența politică sau funcțională necesară în conformitate cu angajamentele de redresare ale Bulgariei. Principalele obiecții se referă la rolul dominant al Adunării Naționale în numirea și alegerea membrilor organismului, precum și la deficiențele în ceea ce privește transparența și structura procesului de selecție.

Potrivit documentului, Bruxelles consideră că două etape esențiale nu au fost îndeplinite: înființarea unei instituții anticorupție autonome din punct de vedere politic și numirea conducerii acesteia printr-o procedură care să garanteze imparțialitatea și transparența. Comisia observă că cadrul actual lasă loc pentru interferențe politice și nu prevede garanții care să asigure independența față de influența parlamentară.

O preocupare deosebită este exprimată cu privire la competențele acordate președintelui comisiei parlamentare anticorupție, care este singurul autorizat să verifice declarațiile de conflict de interese depuse de membrii comisiei de nominalizare. Comisia subliniază că procedura nu prevede supravegherea publică, revizuirea sau contestarea deciziilor președintelui.

O altă problemă identificată este posibilitatea ca metodologia de evaluare să fie aprobată după ce numele candidaților au fost deja făcute publice, o secvență care, potrivit Bruxelles-ului, subminează încrederea în integritatea și obiectivitatea procesului de selecție.

Decizia, semnată de comisarul european pentru economie Valdis Dombrovskis și adresată Republicii Bulgaria, precizează că Sofia are acum la dispoziție șase luni pentru a remedia deficiențele și a îndeplini cerințele reformei. Dacă nu se iau măsuri adecvate în acest termen, Comisia poate proceda la o reducere formală a grantului UE.