VIDEO INTERVIU Ciprian Ciucu: Nu susțin eutanasierea câinilor fără stăpân / Mi-am…

caini, adapost
Sursa Foto: Adăpostul Speranța

VIDEO INTERVIU Ciprian Ciucu: Nu susțin eutanasierea câinilor fără stăpân / Mi-am schimbat părerea / Reacția mea a fost una profund emoțională / Sunt multe alte opțiuni precum adopția sau le asiguri un trai civilizat în adăposturi

Candidatul PNL la Primăria Capitalei a declarat, joi, la interviurile G4Media.ro, că nu mai susține eutanasierea câinilor fără stăpân în 7 zile de la momentul în care sunt duși la adăpost. El a declarat în urmă cu 12 ani, după cazul Ionuț, un băiețel de 4 ani sfâșiat de câini în sectorul 2, că „le este frică că dacă vor eutanasia câinii nu vor mai primi votul iresponsabililor”. Ce spune acum candidatul PNL la primăria Capitalei?

Cristian Pantazi: Trecem acum la proiectele pentru București. Înainte de a vă cere principalele direcții de viziune, îmi aduc aminte de un moment controversat, cel cu scandalul câinilor vagabonzi. Ați declarat atunci – era un moment foarte emoțional în București – că vreți eutanasierea câinilor fără stăpân, dacă nu sunt adoptați în 7 zile de la momentul în care sunt aduși la adăpost. Vă mențineți această poziție?

Ciprian Ciucu: Aș vrea să explic ceva. Am dat acea declarație într-un context emoțional foarte, foarte, foarte puternic pentru mine. Copilul meu era de vârsta copilului care a murit atunci în acel accident tragic din cauza celor căței, câini. Și reacția mea a fost una profund emoțională. Cumva visceral am simțit, vedeam tragedia care se întâmpla, o vizualizam deși nu am fost la fața locului.

Și o perioadă așa am  reacționat. Între timp, m-am mai documentat, am mai crescut și eu și mi-a schimbat părerea. Din punctul meu de vedere sunt multe alte opțiuni în afara eutanasierii pe care nu o mai susțin.

Sunt multe alte opțiuni precum adopția, să le asiguri un trai civilizat în adăposturi, să aibă acces la mâncare, la hrană, la servicii de sănătate pentru că sunt medici veterinari către să-i esupravegheze și așa mai departe.
Deci, ca o concluzie foarte clară: nu susțin eutanasierea. Și oamenii se schimbă, evoluează și învață și așa voi rămâne de acum înainte.

Context

În urmă cu 12 ani, după ce un copoil de patru ani a fost ucis de câini în sectorul 2, primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, îi critica pe politicienii cărora „le este frică că dacă vor eutanasia câinii nu vor mai primi votul iresponsabililor” şi propunea „eradicarea tuturor câinilor fără stâpân din Bucureşti”, el susţinând atunci că acest lucru trebuie făcut „fără limbaj dublu, fără menanjamente, fără întârzieri”.

Potrivit News.ro, Ciucu se declara dispus să pună la bătaie bani cu care să înfiinţeze o organizaţie care să își asume „misunea de eradicare a câinilor fără stăpân, plus oferirea de asistenţă juridică gratuită victimelor”.

În 2 septembrie 2013, doi fraţi de 4 și 6 ani au fost atacaţi de șase câini fără stăpân pe un teren privat din București. Băiatul cel mare a reușit să scape, dar cel mic, Ionuț, a fost sfâşiat de câini. Copiii fugiseră de lângă bunica lor din parcul Tei.

Rămâi pe G4Media.ro pentru interviul integral cu candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu

EXCLUSIV Ciprian Ciucu: Daniel Băluță îl va susține pe Piedone ca primar la Sectorul 4. PSD duce campanii împotriva mea

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

7 comentarii

  1. Cati maidanezi sunt adoptati? Cati maidanezi au locur in adaposturi? Da cumva lumea buluc sa adopte maidanezi sau sunt create niste mega adaposturi care au locuri fara numar pentru maidanezi? Nu cred. Inca un caz Ionut asteapta dupa colt. Ce o sa facem atunci? Pe cine mai dam vina? Exista o singura solutie pentru a scapa de maidanezi care da rezultate. Ea a fost adoptata cu succes in tot Vestul Europei. Se numeste eutanasiere. Pana nu eutanasiezi in masa maidanezii, un nou caz Ionut se poate intampla oricand.

    • o soluție mult mai bună e să scăpăm de tine. tot prin metoda propusă de tine. 🙂

    • AlexandruAlex, m-am săturat să-i văd omorâți pe străzi, cu mațele întinse de mașinile care îi calcă.

      Nu am mai văzut în nici o capitală europeană pisici și câini călcate de mașini întinse pe străzi. Nici dacă sunt de acord să țin pe banii mei la pension câinii până mor ei de bătrânețe nu m-a întrebat nimeni.

      Și trebuie să mai întrețin din banii mei și o armată de „iubitori de animele” care îi îngrijesc și nu au nici un interes ca ei să dispară de pe străzi, pentru că dacă nu mai sunt maidanezi le dispare și lor sursa de venituri.

    • AlexandruAlex, cei ca tine sunt o groaza. Falsi iubitori de animale care sunt indignati din nu stiu ce motive dar care nu au nici o solutie pentru problema maidanezilor. Sa adpotam, sa Ii tinem in adaposturi!!!! Usor de zis, greu de facut. Cand vine vorba de adoptie cei ca tine dispar, se evapora. Se umplu adaposturile, dar falsii iubitori de animale ca tine nu se inghesuie sa adopte maidanezi. Sa facem altele!!!! Cu ce bani? In Vaslui un adapost cu 600 de locuri costa 50 de milioane de Ron. Tot in Vaslui, o gradinita noua costa 4 milioane Ron. Ce aleg pentru comunitate? Sa construiesc, modernizez niste scoli si gradinite sau sa construiesc adaposturi pentru maidanezi? 600 de locuri e nimic. In cateva luni se umple adapostul. Apoi ce fac? Bag 50 milioane in unul nou asa-i?

  2. Ciucule! Cum a fost pe Lacul Morii¿ A murit femeia nevinovată¿ Tu cum ai gestionat problema până acum? Se pare că ai așteptat la ND să o facă, tu aveai obligații la dezvoltatori? Îți spune ceva Parcul Liniei? Dar drumul Valea Largă ¿ Ziceai ca faci spital la Valea Cascadelor, dar era nevoie de bani în alta parte. Nu¿

  3. Cainii nu au ce cauta pe strazi! Iubitorii de animale sa-i ia in casele si curtile lor, nu sa le arunce niste mancare la coltul strazii si sa-i lase acolo (iarna in ger si vara la soare) unde cainii mai ataca alti oameni!
    In tarile civilizate nu sunt maidanezi pe strazi, ce se aplica acolo sa se aplice si in Romania!
    PS. In 2023, o femeie (Ana Oros) a fost ucisa de maidanezi chiar in sectorul 6, unde primar e Ciucu, prietenul cainilor…

  4. „le asiguri un trai civilizat în adăposturi ”

    Da, măi Cipi, dar pe banii cui ții tu câinii în pensioane până mor de bătrânețe?

    Dacă vrei să-i ții pe banii mei, m-ai întrebat dacă sunt de acord?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.