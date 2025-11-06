VIDEO INTERVIU Ciprian Ciucu: Nu susțin eutanasierea câinilor fără stăpân / Mi-am schimbat părerea / Reacția mea a fost una profund emoțională / Sunt multe alte opțiuni precum adopția sau le asiguri un trai civilizat în adăposturi

Candidatul PNL la Primăria Capitalei a declarat, joi, la interviurile G4Media.ro, că nu mai susține eutanasierea câinilor fără stăpân în 7 zile de la momentul în care sunt duși la adăpost. El a declarat în urmă cu 12 ani, după cazul Ionuț, un băiețel de 4 ani sfâșiat de câini în sectorul 2, că „le este frică că dacă vor eutanasia câinii nu vor mai primi votul iresponsabililor”. Ce spune acum candidatul PNL la primăria Capitalei?

Cristian Pantazi: Trecem acum la proiectele pentru București. Înainte de a vă cere principalele direcții de viziune, îmi aduc aminte de un moment controversat, cel cu scandalul câinilor vagabonzi. Ați declarat atunci – era un moment foarte emoțional în București – că vreți eutanasierea câinilor fără stăpân, dacă nu sunt adoptați în 7 zile de la momentul în care sunt aduși la adăpost. Vă mențineți această poziție?

Ciprian Ciucu: Aș vrea să explic ceva. Am dat acea declarație într-un context emoțional foarte, foarte, foarte puternic pentru mine. Copilul meu era de vârsta copilului care a murit atunci în acel accident tragic din cauza celor căței, câini. Și reacția mea a fost una profund emoțională. Cumva visceral am simțit, vedeam tragedia care se întâmpla, o vizualizam deși nu am fost la fața locului.

Și o perioadă așa am reacționat. Între timp, m-am mai documentat, am mai crescut și eu și mi-a schimbat părerea. Din punctul meu de vedere sunt multe alte opțiuni în afara eutanasierii pe care nu o mai susțin.

Sunt multe alte opțiuni precum adopția, să le asiguri un trai civilizat în adăposturi, să aibă acces la mâncare, la hrană, la servicii de sănătate pentru că sunt medici veterinari către să-i esupravegheze și așa mai departe.

Deci, ca o concluzie foarte clară: nu susțin eutanasierea. Și oamenii se schimbă, evoluează și învață și așa voi rămâne de acum înainte.

Context

În urmă cu 12 ani, după ce un copoil de patru ani a fost ucis de câini în sectorul 2, primarul sectorului 6, Ciprian Ciucu, îi critica pe politicienii cărora „le este frică că dacă vor eutanasia câinii nu vor mai primi votul iresponsabililor” şi propunea „eradicarea tuturor câinilor fără stâpân din Bucureşti”, el susţinând atunci că acest lucru trebuie făcut „fără limbaj dublu, fără menanjamente, fără întârzieri”.

Potrivit News.ro, Ciucu se declara dispus să pună la bătaie bani cu care să înfiinţeze o organizaţie care să își asume „misunea de eradicare a câinilor fără stăpân, plus oferirea de asistenţă juridică gratuită victimelor”.

În 2 septembrie 2013, doi fraţi de 4 și 6 ani au fost atacaţi de șase câini fără stăpân pe un teren privat din București. Băiatul cel mare a reușit să scape, dar cel mic, Ionuț, a fost sfâşiat de câini. Copiii fugiseră de lângă bunica lor din parcul Tei.

