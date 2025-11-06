Principalii lideri ai opoziţiei din Georgia au fost puşi sub acuzare pentru că ar fi pledat pentru răsturnarea guvernului / Partidul de guvernământ Visul Georgian a reprimat constant opozanții și a abandonat parcursul pro-oocidental al țării

Procurorii georgienii au lansat joi proceduri penale împotriva a opt politicieni de opoziţie proeminenţi, pe care îi acuză că au pledat pentru schimbarea regimului şi ajutarea puterilor străine, relatează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Cei opt acuzaţi sunt fostul preşedinte georgian Mihail Saakaşvili şi alţi şapte politicieni reprezentând principalele trei formaţiuni politice de opoziţie. Şase dintre acuzaţi, printre care şi Saakaşvili, se află în prezent în închisoare.

Decizia survine pe fondul înmulţirii îngrijorărilor în Uniunea Europeană, la care Georgia intenţionează să adere, în legătură cu reprimarea opozanţilor de către partidul de guvernământ Visul Georgian şi cu eventuala abandonare a parcursului pro-occidental de către Tbilisi.

Într-un comunicat, procurorii îi acuză pe cei opt de sabotaj, sprijinirea unor interese străine ostile Georgiei şi incitare la răsturnarea guvernului.

Trei politicieni sunt acuzaţi de furnizarea unor informaţii referitoare la relaţiile economice şi de securitate cu Rusia vecină către guverne străine neprecizate ”pentru a crea o bază artificială pentru impunerea de sancţiuni internaţionale”.

Georgia a refuzat să impună sancţiuni Moscovei pentru invazia rusă pe scară largă în Ucraina.

Cele trei formaţiuni de opoziţie – Coaliţia pentru schimbare-Ahali, Mişcarea Naţională Unită şi blocul Georgia Puternică – nu au făcut deocamdată comentarii despre acuzaţiile formulate împotriva lor.

Anunţul procurorilor survine la o săptămână după ce Visul Georgian a afirmat că va deschide un dosar la Curtea Constituţională pentru a interzice cele trei formaţiuni întrucât ele reprezintă ”o ameninţare reală pentru ordinea constituţională”.