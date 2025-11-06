Percheziții la un important producător de cereale din județul Bihor, acuzat ar fi înșelat mai mulți furnizori din țară cu 14 milioane de euro / Un administrator a fost reținut

Au fost percheziții, joi, la sediul și punctele de lucru ale unui important producător de cereale din Sălard, județul Bihor, precum și la domiciliul administratorului, care a și fost reținut pentru 24 de ore, relatează ebihoreanul.ro Acesta este suspectat că ar fi înșelat mai mulți furnizori din țară cu peste 70 de milioane de lei – aproape 14 milioane de euro -, cumpărând produse pe care știa că nu le poate plăti și garantând plățile cu aceleași bunuri gajate succesiv la mai mulți creditori.

Perchezițiile au avut loc la sediul Semcereal Sălard, la punctele de lucru ale companiei și la domiciliul administratorului, Bogdan Tîrpe, vizat în dosarul penal pentru abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, bancrută simplă și frauduloasă, delapidare, gestiune frauduloasă și folosirea cu rea-credință a creditului societății.

Potrivit anchetatorilor, în perioada 2020 – mai 2024, Tîrpe, în calitate de administrator al Semcereal SRL – firmă cu activitate în producția și comercializarea de produse agricole – ar fi achiziționat semințe, tratamente pentru plante, îngrășăminte și alte inputuri agricole de la diverși furnizori din țară. Pentru a garanta plata, ar fi gajat bunurile societății în favoarea mai multor creditori, declarând în mod fals fiecăruia că acestea erau „libere de sarcini”.

Ulterior, când furnizorii s-au adresat instanței pentru recuperarea banilor, iar Tribunalul Bihor a dispus deschiderea procedurii de insolvență, Tîrpe ar fi refuzat să predea lichidatorului judiciar bunurile, documentele și baza de date a firmei, „pentru a ascunde înfățișările de datorii fictive prezentate creditorilor”, susțin anchetatorii. Citește mai mult pe ebihoreanul.ro