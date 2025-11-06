Theodor Paleologu: În Biserica Ortodoxă Română există episcopi care sunt legionaroizi / Situația este mult mai gravă decât în anii 1920-1930

Situația în sânul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) este mult mai gravă decât în anii 1920-1930. O spune la RFI Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii, în contextul controverselor apărute în spațiul public după ce o melodie asociată cu legionarul Radu Gyr a fost cântată de un cor de copii la Catedrala Națională.

„Din perspectiva mea, situația e mai gravă decât în anii 20-30, pentru că în anii 20-30 erau foarte puțini episcopi, vreo doi, care aveau o anumită simpatie pentru Mișcarea Legionară. Restul Sfântului Sinod era ostil Mișcării Legionare. În zilele noastre nu mai e așa. E un număr semnificativ de episcopi care sunt de partea extremistă, în mod absolut evident. Știți cum e extrema dreaptă românească – este ca un pepene. Adică pe dinafară vedem verdele legionar, iar înăuntru e foarte mult ceaușism. E acest amestec între ceaușism și legionarism, antonescianism, vadimism, toate lucrurile astea la un loc”, a declarat Theodor Paleologu.

Theodor Paleologu a mai declarat că „există episcopi care sunt legionaroizi”.

În legătură cu poezia atribuită lui Radu Gyr, fostul ministru al Culturii a afirmat că „poezia respectivă este de un naționalism exaltat și în același timp, foarte stupid. Adică ar fi bine să facem exegeza respectivei poezii. E o poezie deosebit de proastă și asta mi se pare mai grav: Kitsch-ul naționalisto -religios care este propagat în societatea românească. Sunt foarte mulți oameni care la asta rezonează”.

Despre sintagma cu „Sfinții Închisorilor”, Theodor Paleologu a subliniat: „Este o mare porcărie, pentru că este o tentativă din partea extremei drepte de a monopoliza suferința și este absolut inadmisibil și revoltător. Majoritatea celor închiși nici măcar nu au fost legionari. Este un abuz și o enormă ticăloșie, o trădare a celor care au suferit în închisori fără să fie legionari.

Sunt atâția oameni care merită mult mai multă considerație decât cei pe care-i elogiază cu atâta zel neolegionarii din zilele noastre. Și e adevărat că uneori Biserica Ortodoxă Română nu e destul de vigilentă”.