VIDEO Amplu scandal la Miss Universe 2025, în Thailanda / Reprezentanta Mexicului, admonestată de directorul concursului pentru că ar fi refuzat o campanie publicitară / Fatima Bosch a ieșit în lacrimi din sală, fiind urmată din solidaritate și de alte concurente
Scandalul petrecut la concursul Miss Universe 2025, care se desfășoară în Thailanda, a acaparat rețelele sociale, dezbaterile fiind favorabile concurentei din Mexic, Fátima Bosch, care a fost admonestată în mod deschis de directorul competiției, Nawat Itsaragrisil, supărat că reprezentanta Mexicului ar fi refuzat să se supună unor „directive”.
Pe 4 noiembrie, în sala în care erau adunate toate concurentele din cadrul competiției, Nawat Itsaragrisil a indicat-o pe Fátima Bosch ca fiind cea care „încurcă regulamentul”, pentru că ar fi refuzat să promoveze anumite produse într-o sesiune foto, care urma să fie distribuită pe rețele sociale, și a numit-o „dummy” („prostuță”). Deși reprezentanta Mexicului a încercat să se apere, ea nu a fost lăsată să vorbească. Mai mult, Nawat Itsaragrisil a solicitat oamenii de la pază, ca tânăra să fie scoasă din sală, moment în care aceasta s-a ridicat singură și a ieșit cu ochii în lacrimi, spunând: „Pentru că suntem femei, ar trebui să ne respecți. Sunt aici să-mi reprezint țara și nu este vina mea că ai o problemă cu organizația din care fac parte”. Mai multe concurente au urmat-o, declarându-se revoltate de comportamentul și atitudinea lui Nawat Itsaragrisil.
Chestionată de jurnaliștii care se aflau la eveniment, Fátima Bosch a explicat că atitudinea lui Nawat Itsaragrisil este de neconceput, subliniind că ea nu a refuzat regulamentul concursului, dar că avea obligația să se consulte în prealabil cu reprezentanții țării sale, care să-i confirme acțiunile de campanie propuse.
Mai târziu, Nawat Itsaragrisil a formulat scuze, explicând că sponsorii concursului au investit foarte mulți bani în eveniment și că presiunea pentru responsabilitățile pe care le avea era foarte mare.
Nawat Itsaragrisil, înainte de a primi funcția de președinte al Miss Grand International Organization (MGI) și cea de vicepreședinte al Miss Universe, a avut o carieră în televiziune. Acesta s-a alăturat Miss Thailand World în 2007 ca director. După doar cinci ani a pus bazele competițiilor Miss Grand International și Miss Grand Thailand. În 2025 a devenit liderul Miss Universe Thailand și Miss Universe.
