G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

VIDEO Amplu scandal la Miss Universe 2025, în Thailanda / Reprezentanta Mexicului,…

Fátima Bosch, miss Mexic
Screenshot

VIDEO Amplu scandal la Miss Universe 2025, în Thailanda / Reprezentanta Mexicului, admonestată de directorul concursului pentru că ar fi refuzat o campanie publicitară / Fatima Bosch a ieșit în lacrimi din sală, fiind urmată din solidaritate și de alte concurente

Articole6 Noi • 2.858 vizualizări 0 comentarii

Scandalul petrecut la concursul Miss Universe 2025, care se desfășoară în Thailanda, a acaparat rețelele sociale, dezbaterile fiind favorabile concurentei din Mexic, Fátima Bosch, care a fost admonestată în mod deschis de directorul competiției, Nawat Itsaragrisil, supărat că reprezentanta Mexicului ar fi refuzat să se supună unor „directive”.

Pe 4 noiembrie, în sala în care erau adunate toate concurentele din cadrul competiției, Nawat Itsaragrisil a indicat-o pe Fátima Bosch ca fiind cea care „încurcă regulamentul”, pentru că ar fi refuzat să promoveze anumite produse într-o sesiune foto, care urma să fie distribuită pe rețele sociale, și a numit-o „dummy” („prostuță”). Deși reprezentanta Mexicului a încercat să se apere, ea nu a fost lăsată să vorbească. Mai mult, Nawat Itsaragrisil a solicitat oamenii de la pază, ca tânăra să fie scoasă din sală, moment în care aceasta s-a ridicat singură și a ieșit cu ochii în lacrimi, spunând: „Pentru că suntem femei, ar trebui să ne respecți. Sunt aici să-mi reprezint țara și nu este vina mea că ai o problemă cu organizația din care fac parte”. Mai multe concurente au urmat-o, declarându-se revoltate de comportamentul și atitudinea lui Nawat Itsaragrisil.

Chestionată de jurnaliștii care se aflau la eveniment, Fátima Bosch a explicat că atitudinea lui Nawat Itsaragrisil este de neconceput, subliniind că ea nu a refuzat regulamentul concursului, dar că avea obligația să se consulte în prealabil cu reprezentanții țării sale, care să-i confirme acțiunile de campanie propuse.

Mai târziu, Nawat Itsaragrisil a formulat scuze, explicând că sponsorii concursului au investit foarte mulți bani în eveniment și că presiunea pentru responsabilitățile pe care le avea era foarte mare.

Nawat Itsaragrisil, înainte de a primi funcția de președinte al Miss Grand International Organization (MGI) și cea de vicepreședinte al Miss Universe, a avut o carieră în televiziune. Acesta s-a alăturat Miss Thailand World în 2007 ca director. După doar cinci ani a pus bazele competițiilor Miss Grand International și Miss Grand Thailand. În 2025 a devenit liderul Miss Universe Thailand și Miss Universe.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Filmuleț cu fostul șef al Bisericii Ortodoxe Ruse din Ungaria, acuzat de hărțuire sexuală de un intern anul trecut / Băiatul a publicat un video

Articole6 Noi • 444 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Ilie Bolojan spune că reforma administrației publice locale și centrale trebuie adoptată înaintea bugetului pe anul viitor / „Eu sper că până la sfârșitul acestei luni vom rezolva aceste pachete”

Articole6 Noi • 1.862 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Școală din Constanța, reabilitată din fonduri PNRR, cu pereți infiltrați de apă. Lipsesc uși, calorifere, iar copiii învață cu gecile pe ei

Articole6 Noi • 394 vizualizări
2 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.