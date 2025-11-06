G4Media.ro
VIDEO FOTO Cetățean bulgar prins la intrarea în țară cu 3,7 kilograme de metamfetamină și pseudoefedrină / Drogurile erau ascunse în cotiera și portbagajul mașinii cu care se deplasa

Un bărbat de 61 de ani, cetățean bulgar, a fost reținut miercuri, 5 noiembrie, de către procurorii DIICOT Craiova sub acuzațiile de trafic internațional de droguri de mare risc și trafic intern de droguri de mare risc.

„Măsura a fost luată, după ce, în aceeași zi, inculpatul a fost prins în flagrant, la intrarea în țară, de către polițiști ai Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Dolj, în timp ce deținea și transporta o cantitate de peste 3,7 kilograme metamfetamină (drog de mare risc) în amestec cu pseudoefedrină (precursor)”, au precizat procurorii DIICOT.

Substanțele interzise, ambalate în role din material textil și în plicuri, au fost descoperite în cotiera și în portbagajul autoturismului cu care se deplasa bărbatul.

Joi, 6 octombrie, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Dolj cu propunerea de arestare preventivă a acestuia pentru o perioadă de 30 de zile.

Activitățile judiciare au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Craiova.

