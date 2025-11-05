G4Media.ro
VIDEO Scurgere de gaze peste limita admisă, la o conductă subterană pe…

incendiu hotel, centrul vechi, pompieri
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

VIDEO Scurgere de gaze peste limita admisă, la o conductă subterană pe strada Popa Tatu din București / Traficul este oprit în zonă

Pompierii au constatat, miercuri seara, că se înregistrează scurgeri de gaze peste limita admisă, la o conductă subterană, pe strada Popa Tatu din București. Traficul rutier a fost oprit în zonă.

„Intervenim pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor ca urmare a sesizării unei scăpări de gaze naturale pe strada Popa Tatu.

A fost identificată o scurgere de gaze la o conductă ce se află în subteran. Au fost efectuate verificări în blocurile învecinate, fără a fi identificate valori peste pragul de alarmare, sens în care nu s-a impus evacuarea locatarilor.

A fost realizat preventiv, un perimetru de siguranță de 100m. În momentul de față, un echipaj din cadrul companiei de gaze acționează pentru remedierea defecțiunii.

Acționăm cu o autospecială de stingere”, a anunțat ISU.

