”Un tânăr din zece a consumat droguri cel puţin o dată în…

”Un tânăr din zece a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă. Dacă nu facem ce trebuie, vom ajunge la trei sau patru tineri din zece să fi încercat droguri” – Rareş Petru Achiriloaie, șeful unei agenții guvernamentale de combatere a consumului de droguri

Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), Rareş Petru Achiriloaie, afirmă că în România vârsta medie la care se începe consumul de droguri este de 20 de ani şi jumătate. În acelaşi timp, statisticile arată că un tânăr din zece din România a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

”În practică, în România, vârsta medie la care se începe consumul de substanţe este undeva la 20 de ani şi jumătate. Nu este nicidecum 12 ani, cum mai apar titluri în presă, deşi într-adevăr sunt cazuri tragice, sunt îngrijorătoare, în care vedem copii de 12-13 ani care au consumat droguri. Dar nu este imaginea generală aceea. Îmi place să lucrez pe date şi pe statistici astfel încât să fim eficienţi pe politicile publice. Un tânăr din zece din România a consumat droguri cel puţin o dată în viaţă. De acolo pornim”, a declarat la Medika Antidrog preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA), Rareş Petru Achiriloaie.

El a recunoscut că ”dacă nu facem lucrurile cum trebuie” există posibilitatea ca peste cinci ani să ajungem la situaţia ca trei sau patru tineri să fi încercat drogul cel puţin o dată în viaţă.

”Vorbim de încercat. Asta nu înseamnă că este deja o problemă de adicţie, nu este un consum recurent, ci au încercat şi de acolo până la urmă nu ştii foarte bine în ce direcţie poate să meargă. Poate este cineva care a încercat o dată, nu-i place, nu se va mai repeta, sau poate să fie cineva şi cu un anumit bagaj emoţional care se aruncă în acest comportament de consum ca să evadeze. Suntem în continuare sub media europeană în ceea ce priveşte consumul de substanţe, dar tendinţa este de creştere, cum este şi în toată lumea şi cred că tot ce vom face în anul următor va conta extrem de mult raportat la imaginea României peste 10, 20, 30 de ani”, a adăugat preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Politici şi Coordonare în Domeniul Drogurilor şi al Adicţiilor (ANPCDDA) Rareş Petru Achiriloaie.

