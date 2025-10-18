Un distrugător american a preluat supravieţuitorii unui atac cu rachetă asupra unei nave suspecte de trafic de droguri din Caraibe

Marina Statelor Unite deţine doi supravieţuitori la bordul unei nave de război, după ce i-a salvat dintr-o ambarcaţiune suspectată de trafic de droguri care a fost lovită de o rachetă americană în Marea Caraibilor, au declarat pentru agenția de știri Reuters trei surse familiare cu situaţia, transmite News.ro.

Alte două persoane aflate pe navă au murit în atac.

Dezvăluirea, făcută vineri, sugerează că supravieţuitorii ar putea fi primii prizonieri de război într-un conflict declarat de preşedintele Donald Trump împotriva a ceea ce el numeşte o ameninţare ”narcoteroristă” provenită din Venezuela.

Pentagonul nu a comentat incidentul, însă Trump a confirmat că atacul a vizat ”un submarin de transport al drogurilor construit special pentru livrări masive”.

Surse citate de Reuters au afirmat că ambarcaţiunea era probabil un semi-submersibil – o navă folosită de traficanţi pentru a evita detectarea. Potrivit altor cinci surse, armata americană a desfăşurat o operaţiune de salvare cu elicoptere pentru a recupera supravieţuitorii şi a-i aduce la bordul navei militare.

Anterior, loviturile americane asupra navelor suspectate de trafic de droguri în largul coastelor Venezuelei nu au avut supravieţuitori, potrivit imaginilor difuzate de administraţia Trump. Aceasta a raportat că 27 de persoane au fost ucise în astfel de operaţiuni, stârnind îngrijorări juridice privind conformitatea acestor atacuri cu legile războiului.

Atacurile au loc pe fondul unei acumulări militare americane în Caraibe, care include distrugătoare cu rachete ghidate, avioane F-35, un submarin nuclear şi aproximativ 6.500 de militari, în contextul escaladării tensiunilor dintre Washington şi guvernul venezuelean.

Preşedintele Trump a confirmat miercuri că a autorizat CIA să desfăşoare operaţiuni secrete în interiorul Venezuelei, ceea ce a alimentat speculaţiile la Caracas că SUA încearcă să-l înlăture pe preşedintele Nicolas Maduro.

Într-o scrisoare adresată Consiliului de Securitate al ONU, ambasadorul Venezuelei la Naţiunile Unite, Samuel Moncada, a cerut condamnarea atacurilor americane şi reafirmarea suveranităţii ţării sale.

Un document transmis recent Congresului de către Pentagon arată că administraţia Trump a declarat oficial Statele Unite angajate într-un ”conflict armat ne-internaţional” în regiunea Caraibelor, oferind baza legală pentru utilizarea forţei.

Totodată, Pentagonul a anunţat că noua operaţiune antidrog nu va mai fi coordonată de Comandamentul Sudic, ci de Forţa Expediţionară a II-a a Marinei, unitate capabilă de intervenţii rapide în afara teritoriului american.

Decizia a surprins analiştii militari, iar secretarul apărării, Pete Hegseth, a confirmat că actualul comandant al Comandamentului Sudic va demisiona la sfârşitul anului, cu doi ani înainte de termen.