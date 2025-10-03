Număr record de profesori tineri angajați în școli în Republica Moldova, anunță ministrul Dan Perciun: Cel mai mare număr din ultimii 8 ani
Ministrul moldovean al Educației, Dan Perciun, anunță angajarea unui număr record de profesori tineri. „Avem cel mai mare număr de tineri care au ales să meargă să predea în școli și grădinițe – din ultimii 8 ani!”, a scris oficialul pe pagina sa de Facebook. Acesta a precizat că 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe în anul curent, scrie Edupedu.ro.
„Obiectivul nostru strategic pentru următorii 4 ani este să ajungem la 500 de tineri specialiști repartizați, dintre care cel puțin jumătate să predea discipline STEM”, a explicat ministrul Educației din Republica Moldova.
„Le urăm mult succes tinerilor profesori la început de drum și o carieră care să facă diferența în viața cât mai multor copii”, a adăugat Perciun.
Amintim că atât președintele Maia Sandu, cât și ministrul Educației au vorbit în repetate rânduri, în ultimii ani, despre strategia pe care o au în vedere pentru atragerea de tineri profesori, într-un sistem care cunoaște un mare deficit de cadre didactice. În 2023, Perciun anunța ca țintă dublarea într-un an a numărului absolvenților de facultate care să predea în școli.
