G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Număr record de profesori tineri angajați în școli în Republica Moldova, anunță…

Dan Perciun / Foto: mecc.gov.md

Număr record de profesori tineri angajați în școli în Republica Moldova, anunță ministrul Dan Perciun: Cel mai mare număr din ultimii 8 ani

Articole, Republica Moldova3 Oct • 76 vizualizări 0 comentarii

Ministrul moldovean al Educației, Dan Perciun, anunță angajarea unui număr record de profesori tineri. „Avem cel mai mare număr de tineri care au ales să meargă să predea în școli și grădinițe – din ultimii 8 ani!”, a scris oficialul pe pagina sa de Facebook. Acesta a precizat că 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe în anul curent, scrie Edupedu.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Obiectivul nostru strategic pentru următorii 4 ani este să ajungem la 500 de tineri specialiști repartizați, dintre care cel puțin jumătate să predea discipline STEM”, a explicat ministrul Educației din Republica Moldova.

„Le urăm mult succes tinerilor profesori la început de drum și o carieră care să facă diferența în viața cât mai multor copii”, a adăugat Perciun.

Amintim că atât președintele Maia Sandu, cât și ministrul Educației au vorbit în repetate rânduri, în ultimii ani, despre strategia pe care o au în vedere pentru atragerea de tineri profesori, într-un sistem care cunoaște un mare deficit de cadre didactice. În 2023, Perciun anunța ca țintă dublarea într-un an a numărului absolvenților de facultate care să predea în școli.

Citește mai mult pe Edupedu.ro.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

LIVE Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu: Proiectul privind stagiul militar voluntar și Legea apărării naționale vor fi trimise azi la Parlament și sperăm să fie adoptat până la finalul anului / Tinerii vor putea face stagiu militar de 4 luni, plătit

Articole2 Oct • 4.146 vizualizări
0 comentarii

Va rezolva Trump conflictul înghețat din Republica Moldova? Ce spune un expert american despre soluționarea problemei din Transnistria

Articole2 Oct • 7.932 vizualizări
3 comentarii

Ambasada SUA în Republica Moldova: Serviciile programate de eliberare a pașapoartelor și vizelor în Statele Unite și la ambasadele și consulatele SUA din străinătate vor continua, în măsura în care situația o permite, pe durata suspendării alocării bugetare

Articole1 Oct • 1.490 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.