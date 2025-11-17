Australia refuză să organizeze COP31 în comun cu Turcia / Dacă niciuna din cele două țări nu se retrage, riscă să piardă organizarea summitului

Premierul australian Anthony Albanese a respins luni oferta Turciei de a găzdui în comun summitul ONU privind schimbările climatice de anul viitor, pe care doreşte să-l vadă organizat la Adelaide, în sudul ţării, notează AFP.

„Nu, nu vom fi gazde împreună”, a afirmat Anthony Albanese, reamintind că organizarea în comun „nu este prevăzută” de regulile Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite privind schimbările climatice.

Fără retragerea uneia dintre cele două candidaturi pentru COP31 în 2026 sau fără un compromis, Australia şi Turcia riscă să piardă.

Această situaţie fără precedent ar face ca găzduirea următoarei conferinţe să revină implicit Germaniei.