BREAKING Tusk: Un act de sabotaj a generat explozia care a avariat o linie ferată folosită de Polonia pentru aprovizionarea Ucrainei

Prim-ministrul Donald Tusk a confirmat că un act deliberat de sabotaj a stat la baza exploziei care a avariat linia ferată dintre Varșovia și orașul Lublin din estul țării, potrivit publicației Notes from Poland.

Premierul Poloniei, Donald Tusk, a calificat luni dimineață incidentul drept „un act de sabotaj fără precedent îndreptat împotriva securității statului polonez și a cetățenilor săi”.

„Ancheta este în curs. La fel ca în cazurile anterioare de acest gen, vom prinde făptașii, indiferent cine îi susține”, a promis el.

Potrivit premierului, a fost folosită o „încărcătură explozivă” pentru a distruge calea ferată și au fost descoperite avarii pe aceeași linie și în altă locație, mai aproape de Lublin.

Nu a fost identificat încă niciun posibil autor, deși unele personalități din coaliția de guvernare au subliniat faptul că Polonia a suferit recent diverse acte de sabotaj comise de agenți care lucrează în numele Rusiei. Un ministru adjunct al afacerilor externe a menționat că linia ferată în cauză este utilizată pentru aprovizionarea Ucrainei.

Primele rapoarte privind avariile la calea ferată au apărut duminică, după ce un mecanic de tren a observat șine avariate în apropierea satului Mika, pe ruta dintre Varșovia și Lublin. Duminică după-amiază, Tusk a declarat că incidentul ar putea fi un act de sabotaj.

Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie. pic.twitter.com/aSfNRUD0q9 — Donald Tusk (@donaldtusk) November 17, 2025

Serviciile de urgență, Agenția de Securitate Internă (ABW) și parchetul investighează incidentele, care nu au provocat victime. Traficul feroviar continuă să funcționeze pe o linie adiacentă.

Od kilku godzin służby pracują na linii kolejowej Dęblin – Życzyn, gdzie stwierdzono ubytek w torze. Trwa ustalanie czy to celowe działanie.

Foto. @Dyspozytura_T pic.twitter.com/qSMng7ORkk — Remiza.pl (@remizacompl) November 16, 2025

În ultimii ani, Polonia a fost martora unei serii de acte de sabotaj, multe dintre ele fiind atribuite unor persoane și grupuri care acționează în numele Rusiei.

În 2023, 16 membri ai unui grup care acționa în numele Rusiei au fost închiși. Aceștia plănuiseră, printre alte obiective, să arunce în aer trenurile cu ajutoare destinate Ucrainei. De atunci, o serie de alte acte de sabotaj, inclusiv atacuri incendiare, au fost comise de alte grupuri.

Cu toate acestea, într-o declarație acordată duminică postului de televiziune Polsat, viceministrul de interne Maciej Duszczyk a făcut apel la populație să nu acuze automat Rusia pentru fiecare incident de acest gen.

„Rusia nu este atât de puternică încât fiecare incendiu, fiecare situație de acest gen, să fie provocată de Rusia”, a spus Duszczyk, deși a adăugat că implicarea Rusiei în ultimul incident „nu poate fi exclusă”.

Cu toate acestea, fostul șef al lui Duszczyk, Bartłomiej Sienkiewicz, care a ocupat funcția de ministru de interne între 2023 și 2024, a sugerat imediat că Rusia se află în spatele incidentului, declarând pentru postul de televiziune TVN că „acesta ar putea indica o nouă formă de război hibrid între Rusia și Polonia”.

„Nu trece o lună fără să existe vreo formă de agresiune din partea persoanelor recrutate de serviciile de securitate rusești pe teritoriul nu numai al Poloniei, ci al întregii Uniuni Europene”, a adăugat Sienkiewicz, care este acum deputat european din partea partidului Coaliția Civică (KO) al lui Tusk. „Suntem cu adevărat în război.”

Vice-ministrul de externe Marcin Bosacki a declarat, în mod similar, pentru postul de televiziune TVP că „nu trece o săptămână fără ca serviciile noastre să detecteze acte de sabotaj din partea Rusiei”. El a menționat că ultimul incident a avut loc pe o linie ferată care face parte dintr-o „rută foarte importantă… pentru aprovizionarea Ucrainei”.