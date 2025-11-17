Mircea Lucescu, înainte de meciul cu San Marino: „Nu mă întreba despre demisie”

Mircea Lucescu a fost întrebat în conferința de presă de dinaintea meciului cu San Marino dacă se gândește la o demisie din funcția de selecționer al României. Antrenorul spune că nu este momentul pentru o asemenea discuție și că tricolorii trebuie să fie pregătiți pentru barajul de calificare la CM 2026, indiferent de adversarul pe care-l va scoate tragerea la sorți în cale.

România – San Marino / marți, 18 noiembrie, ora 21:45, Stadion Ilie Oană (Ploiești) / LiveText pe G4Media.ro.

După ultimele rezultate din preliminariile pentru CM 2026 (înfrângere cu 3-1 în Bosnia), adversara României în barajul de calificare la turneul final mondial va fi aleasă din următoarea listă: Italia, Ucraina, Turcia și Polonia.

„Nu mă întreba (n.r. dacă va continua în funcția de selecționer), întrebați-mă de jocul de mâine (n.r. cel cu San Marino), asta e cel mai important. În rest, ce va fi, vom vedea.

Eu nu pot să mă desprind de ultimul meci (n.r. cu Bosnia). Am făcut niște greșeli enorme, pe care nu le pot discuta. Orice aș spune ar fi transformat într-o critică la adresa jucătorilor. Eu răspund de rezultate. Ei trebuie să răspundă de joc și de indicațiile pe care le primesc.

Atunci când nu se respectă niște indicații care duc la înfrângere, eu trebuie să iau măsuri și trebuie să analizez acest lucru. Nu este posibil. Am făcut un meci senzațional cu Austria. Aici am făcut un meci bun în prima repriză, exact pe ceea ce trebuia să facem, să îi chemăm la pressing, să îi aducem la mijlocul terenului, să folosim spațiile din spatele lor.

Bosniacii își dădeau seama că este foarte greu să câștigi împotriva României, de aceea au reacționat așa la goluri. Le spuneam și băieților: „asta este demonstrația că voi erați superiori lor”.

De obicei, când o echipă este superioară celeilalte, se manifestă mult mai temperat. Astea sunt discuții purtate astăzi. Ei nu au avut ocazii de gol, le-am luat absolut aiurea. Ce s-a întâmplat în careu. Când o echipă atacă, îți asiguri imediat apărarea, marcaj om la om.

N-a existat comunicare. N-au vorbim. Le-am zis înainte de meci că vreau să îi aud urlând în teren, nu țipând. Zgomotul a fost foarte mare, dar să fie înțeleși. Noi nu am avut comunicare, de aici au pornit multe lucruri. Și teama din repriza a doua, mai ales după accidentul suferit de Marius Marin, teama de ce ar putea să fie.

Arbitrul trebuia să întrerupă jocul pentru strigătele rasiste, așa cum s-a întâmplat și la București pentru strigăte mai puțin importante. Nu s-a întâmplat. Noi trebuie să protestăm la FIFA și UEFA. Se vedea că totul era pregătit. Nu a fost nimic întâmplător, a fost pregătit.

Tot stadionul în același timp a făcut același lucru. Nu se face așa ceva. Există o limită a acestor lucruri. Să existe puțin bun simț și respect pentru ceilalți” – Mircea Lucescu, în conferința de presă de luni.

„În disputa cu ei, ei au avut o repriză, noi trei. Mi-aș dori ca echipa României să mai întâlnească Bosnia în alte condiții. Nu se poate cu acest arbitraj.

Secretarul general al UEFA îmi spunea la telefon că a fost penalty clar în tur cu Bosnia. L-au suspendat pe acel arbitru o perioadă scurtă, dar noi am pierdut trei puncte. La fel și cu cel de aici.

Cu siguranță suntem dezamăgiți după eșecul din Bosnia. Dar suntem profesioniști. Trebuie să ne facem treaba, mergem cu cele mai bune gânduri, să câștigăm și să facem un joc cât mai bun.

Suntem o generație bună, avem o echipă bună, din păcate nu am făcut ce a trebuit. Ne-am făcut-o cu mâna noastră, dar șanse încă sunt. Mergem încrezători în luna martie (n.r. la duelul din baraj).

Trebuie să construim pe ce a fost, să fim mai buni, să ne dorim mai mult și vom reuși cu siguranță dacă vom face toate aceste lucruri.

Istoria a fost scrisă. Am jucat slab a doua repriză în Bosnia, așa că nu am ce să spun ca să se schimbe ceva. Așa a fost să fie, așa s-a întâmplat și mergem mai departe.

Știm cu cine am putea juca la baraj, am discutat puțin, dar oricine ar fi, vom analiza bine echipa, jocul, ne vom concentra în special pe noi. Noi să ne facem jocul, să jucăm cât mai bine și vom vedea atunci.

Dacă stăm să ne uităm în ziua de astăzi, toate echipele sunt foarte bune. Nu prea contează cu cine vom juca, contează noi să ne facem jocul cât mai bun și să mergem acolo încrezători că putem învinge pe oricine”, a conchis Mircea Lucescu, citat de Gsp.ro.

Grupa H, clasament

1 Austria 18 puncte / calificată la CM 2026

2 Bosnia și Herțegovina 16 / va încheia pe locul doi

3 România 10 / merge la baraj din Liga Națiunilor

4 Cipru 8

5 San Marino 0

Cum arată structura barajului de calificare la CM 2026 de fotbal

Cele 16 reprezentative calificate la baraj vor proveni din locurile secunde ale grupelor preliminare (12 echipe), şi din rândul câştigătoarelor de grupe din Liga Națiunilor (4 echipe) care n-au încheiat preliminariile de Mondial pe locurile 1-2 în grupe, cu tricolorii în această ultimă categorie.

Barajul va începe cu o semifinală într-o singură manşă şi se va încheia cu o finală tot într-o singură manşă, locul de disputare al acesteia urmând să fie decis prin tragere la sorţi.

Din urna 4, România va avea în semifinala programată pe 26 martie 2026 un adversar din urna 1, şi va disputa acest meci în deplasare. Finala barajului e programată pe 31 martie 2026.