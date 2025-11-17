Una din speranțele Italiei de a ajunge la CM 2026: „Să pice cu România în baraj”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Italia a fost învinsă pe San Siro cu 4-1 de Norvegia, iar pentru peninsulari visul calificării la Campionatul Mondial de fotbal din 2026 trece prin baraj. Gazzetta dello Sport face o analiză a posibililor adversari, iar România este o variantă care le surâde.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Italia trebuia să învingă cu 9-0 Norvegia pentru a se califica direct la CM de fotbal din vara anului viitor. Nu doar că acest lucru nu s-a întâmplat, dar naționala pregătită de Gattuso a cedat clar, scor 1-4, pe legendarul San Siro.

„Italia, cu cine în semifinale?”, titrează Gazzetta dello Sport.

„Suedia e un pericol, România, Țara Galilor și Macedonia sunt mai bune. Și Irlanda de Nord…”, transmite sursa citată.

„Românii pot fi învinși, în ciuda experienței lui Lucescu, pentru că nu mai sunt echipa lui Gică Hagi. Acum România e naționala fiului său, Ianis, care a moștenit tricoul cu numărul 10. Cu tot respectul, nu e același lucru”, explică Gazzetta dello Sport.

După ultimele rezultate din preliminariile pentru CM 2026, adversara României în barajul de calificare la turneul final mondial va fi aleasă din următoarea listă: Italia, Ucraina, Turcia și Polonia.

Cum arată structura barajului de calificare la CM 2026 de fotbal

Cele 16 reprezentative calificate la baraj vor proveni din locurile secunde ale grupelor preliminare (12 echipe), şi din rândul câştigătoarelor de grupe din Liga Națiunilor (4 echipe) care n-au încheiat preliminariile de Mondial pe locurile 1-2 în grupe, cu tricolorii în această ultimă categorie.

Barajul va începe cu o semifinală într-o singură manşă şi se va încheia cu o finală tot într-o singură manşă, locul de disputare al acesteia urmând să fie decis prin tragere la sorţi.

Din urna 4, România va avea în semifinala programată pe 26 martie 2026 un adversar din urna 1, şi va disputa acest meci în deplasare. Finala barajului e programată pe 31 martie 2026.

După ce au cedat cu 3-1 în Bosnia, tricolorii au pierdut orice șansă de a încheia grupa preliminară pe locul al doilea, variantă care ar fi adus, teoretic, adversare mai lejere în barajul de calificare la CM 2026.