Șeful spitalului de pneumoftiziologie Bacău, trimis în judecată pentru că ar fi cumpărat aparatură medicală supraevaluată

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Procurorii DNA l-au trimis luni în judecată pe Mădălin Nicolae Pârâian, manager al spitalului de pneumoftiziologie Bacău, pe care îl acuză că ar fi cumpărat aparatură medicală supraevaluată.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Procurorii susțin că șeful spitalului a produs un prejudiciu de peste un milion de lei.

Comunicatul integral:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a următorilor inculpați:

PÂRÂIANU MĂDĂLIN – NICOLAE, manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, pentru săvârșirea a patru (4) infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

PRALEA DORU – ION, responsabil achiziții în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, pentru săvârșirea a patru (4) infracțiuni de abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

I.V.R., asociat unic și administrator al inculpatelor persoane juridice S.C. ORION MOB S.R.L și S.C. RALDIA DISTRIB S.R.L., pentru săvârșirea a patru (4) infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

B.C., administrator al inculpatei persoană juridică S.C. PROTON IMPEX 2000 S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

I.T.C., reprezentant vânzări în cadrul inculpatei persoană juridică S.C. PROTON IMPEX 2000 S.R.L., pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit,

Persoana juridică S.C. ORION MOB S.R.L., pentru săvârșirea a trei (3) infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit și

Personele juridice S.C. RALDIA DISTRIB S.R.L. și S.C. PROTON IMPEX 2000 S.R.L., fiecare pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În rechizitoriul procurorilor se arată că, în cauză, există probe din care rezultă următoarea stare de fapt:

În perioada mai 2022 – ianuarie 2023, inculpatul Pârâianu Mădălin – Nicolae, în calitate de manager al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău și în baza unei înțelegeri frauduloase anterioare cu inculpatul I.V.R., administrator al S.C. ORION MOB S.R.L și S.C. RALDIA DISTRIB S.R.L., și-ar fi îndeplinit în mod necorespunzător atribuțiile de serviciu, încălcând norme din legislația primară și ar fi dispus achiziționarea, de către spital, de la firme agreate, a unor echipamente (aparat radiologic mobil, paturi, noptiere, vestiare metalice, sistem software și hardware) la prețuri supraevaluate, producând un prejudiciu de 1.093.730 lei în dauna spitalului, după cum urmează:

1. În perioada mai 2022 – ianuarie 2023, inculpatul Pârâianu Mădălin – Nicolae, în calitatea menționată ar fi dispus achiziționarea, de către spital, a unui aparat radiologic mobil în valoare de 593.810 lei, cunoscând faptul că inculpatul Pralea Doru – Ion, subordonatul său, ar fi încălcat, în cadrul procedurii de achiziție, prevederile legale aplicabile. Achiziția ar fi fost dispusă în cadrul unei proceduri simplificate, iar la data de 11 ianuarie 2023, managerul ar fi dispus semnarea ordonanțării de plată. Astfel, în cursul lunii mai 2022, potrivit înțelegerii menționate, inculpatul I.V.R. i-ar fi transmis inculpatului Pralea Doru-Ion caracteristicile tehnice ale aparatului radiologic ofertat de către operatorul S.C. PROTON IMPEX 2000 S.R.L. (furnizor aflat în înțelegere cu inculpatul I.V.R.), date ce ar fi fost inserate în caietul de sarcini în baza căruia au fost analizate ofertele depuse, pentru a crea un avantaj vădit acestui furnizor. Ulterior, la data de 19 iulie 2022, a fost declarată drept câștigătoare oferta S.C. PROTON IMPEX 2000 S.R.L, după ce în prealabil, cu încălcarea prevederilor legale, o altă ofertă mult mai avantajoasă pentru spital (cu aproximativ 200.000 lei sub cea câștigătoare) fusese declarată drept „inacceptabilă”. Din banii încasați în cadrul contractului cu spitalul, respectiv 593.810 lei, S.C. PROTON IMPEX S.R.L. ar fi virat către S.C. ORION MOB S.R.L. deținută de inculpatul I.V.R. suma de 131.486,5 lei, fără justificarea prestării unor activități.

2. În perioada septembrie 2022 – decembrie 2022, inculpatul Pârâianu Mădălin – Nicolae, în calitatea menționată, ar fi dispus achiziționarea, de la persoana juridică S.C. ORION MOB S.R.L., a 70 paturi de spital și a 70 noptiere, la prețuri supraevaluate, cu o valoare totală de 245.000. La data de 14 decembrie 2022, inculpatul Pârâianu Mădălin – Nicolae ar fi dispus semnarea ordonanțării de plată, deși cunoștea că achiziția efectuată de către inculpatul Pralea Doru-Ion s-ar fi făcut cu încălcarea prevederilor legale, respectiv fără o consultare efectivă a minim trei oferte de preț, ci doar în baza unei înțelegeri frauduloase anterioare, fapt ce echivalează cu o plată directă, situație permisă de lege doar în cazurile în care valoarea estimată a achiziției ar fi fost mai mică de 9.000 lei.

3. În perioada octombrie 2022 – noiembrie 2022, inculpatul Pârâianu Mădălin – Nicolae, în calitatea menționată, ar fi dispus efectuarea, de către inculpatul Pralea Doru-Ion, a achiziției a două sisteme IT, de la persoana juridică S.C. RALDIA DISTRIB S.R.L., la valoarea totală de 199.920 lei, supraevaluată. Achiziția ar fi fost făcută cu încălcarea prevederilor legale privind interzicerea divizării contractului de achiziție publică, respectiv fără o consultare efectivă a minim trei oferte de preț, fapt ce echivalează cu o plată directă, situație permisă de lege doar în cazurile în care valoarea estimată a achiziției ar fi fost mai mică de 9.000 lei.

4. În perioada octombrie 2022 – decembrie 2022, inculpatul Pârâianu Mădălin – Nicolae, în calitatea menționată ar fi dispus efectuarea, de către inculpatul Pralea Doru-Ion, în condiții similare celor descrise anterior, a achiziției a 40 vestiare metalice de la persoana juridică S.C. ORION MOB S.R.L. la valoarea totală de 55.000 lei, considerată dezavantajoasă pentru spital în comparație cu prețurile pieței. Achiziția ar fi fost făcută cu încălcarea prevederilor legale.

Prejudiciul reținut în dauna Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, estimat la valoarea de 1.093.730 lei, reprezintă suma totală plătită societăților comerciale pentru achizițiile presupus supraevaluate, efectuate de spital cu încălcarea prevederilor legale.

În cauză s-au dispus măsuri asigurătorii asupra unor bunuri aparținând inculpaților Pârâianu Mădălin – Nicolae, Pralea Doru – Ion și I.V.R.

Rechizitoriul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bacău cu propunerea de a se menține măsurile asigurătorii dispuse în cauză.