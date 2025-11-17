Vlad Gheorghe (independent) şi-a depus candidatura pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei

Independentul Vlad Gheorghe şi-a depus, luni, candidatura la Primăria Generală a Capitalei, transmite Agerpres.

„Astăzi am depus candidatura şi a fost acceptată de Biroul Electoral Municipal. Sunt singurul candidat independent veritabil şi sunt viitorul primar care va desfiinţa sectoarele şi Ilfovul, pentru că sectorul şi baronii care le conduc sunt exemplul de lăcomie al partidelor şi vedem astăzi că partidele sunt în agitaţie şi sunt absolut sigur că bucureştenii vor da un vot pentru desfiinţarea partidelor în alegeri şi a sectoarelor şi Ilfovului în referendumul pe care-l voi organiza”, a declarat Vlad Gheorghe după depunerea candidaturii.

El a precizat că „avem o risipă de bani publici. Cel puţin 13 miliarde de lei în fiecare an merg către sectoare, care-i bagă în paseluţe, în borduri şi în pavele, care ajung pe bază de contract mai departe la organizaţia de partid şi firmele de partid”.

„Trebuie să facem un singur Bucureşti, cu un singur primar, de aici, de la kilometrul 0 până la A 0, unde trebuie să se extindă Bucureştiul, pentru că Bucureştiul ne-a rămas mic. Trebuie să fie un Bucureşti pentru cetăţeni, pentru cei care astăzi stau câte o oră jumătate – două ore în trafic când merg la muncă, pentru bucureştenii care, din păcate, îşi iau şi micul dejun în maşină pentru că nu au altă variantă, şi nu un Bucureşti pentru baronii de sector şi baronii de Ilfov care nu fac decât să alimenteze mafia partidelor”, a afirmat Vlad Gheorghe.

Candidatul independent a spus că unirea Bucureştiului se face „prin desfiinţarea sectoarelor”, printr-un referendum pe care urmează să-l facă dacă va fi ales.

El a fost întrebat dacă preşedintele Nicuşor Dan va avea vreo influenţă în campanie şi la alegerile din 7 decembrie.

„Am văzut declaraţii repetate ale domnului Nicuşor Dan că nu se va implica în campania electorală, bineînţeles că vorbim despre influenţa naturală a preşedintelui, care este foarte puternică. Dar domnul preşedinte ne-a spus că trebuie să fie un primar care se luptă cu mafia imobiliară, eu am făcut, aş putea să spun, zeci de plângeri împotriva baronilor de sector, împotriva domnului Negoiţă am făcut cele mai multe, deci aş spune că mă încadrez. Şi la fel trebuie să fie un primar care să unifice, or cea mai bună unificare este desfiinţarea sectoarelor şi a Ilfovului şi aşa extindem Bucureştiul la mărimea pe care o are în fapt, dar nu o are în drept”, a mai afirmat candidatul independent.

Până luni şi-au depus candidaturile pentru funcţia de primar general al Capitalei Cătălin Drulă (USR), Ciprian Ciucu (PNL), Anca Alexandrescu (Alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti”), George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri), Daniel Băluţă (PSD), Virgil Alexandru Zidaru (independent), Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache), Eugen Teodorovici (independent) şi Dan Cristian Popescu (independent).

Tot luni este aşteptată să-şi depună candidatura pentru Primăria Capitalei şi Ana Ciceală (SENS).

Luni este ultima zi în care pot fi depuse candidaturile.

Hotărârile BEM privind candidaturile pot fi contestate de cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii.

Candidaturile pentru funcţia de primar general al Capitalei rămân definitive pe data de 23 noiembrie.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie.

Pe 7 decembrie au loc alegeri locale parţiale pentru desemnarea celui care îl va înlocui pe Nicuşor Dan la Primăria Generală.