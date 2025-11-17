G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Dijana Hrka, simbol al protestelor studenţilor din Serbia, a intrat în a…

proteste serbia, alegeri locale, parlamentare, manifestatie, protestatari, opozitie vucic
sursa foto: AFP/ OLIVER BUNIC

Dijana Hrka, simbol al protestelor studenţilor din Serbia, a intrat în a treia săptămână de greva foamei / Femeia este mama uneia dintre victimele tragediei din gara de la Novi Sad, din 2024

Articole17 Noi 0 comentarii

Dijana Hrka, mamă îndoliată a unei victime a accidentului din gara de la Novi Sad în urmă cu un an şi devenită între timp una dintre figurile de prim-plan ale protestelor studenţilor sârbi, a intrat luni în a treia săptămână de greva foamei în plin centrul Belgradului, relatează AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Femeia în vârstă de 48 de ani refuză să mănânce atâta timp cât nu se va face dreptate pentru fiul ei şi celelalte 15 victime ale prăbuşirii unui acoperiş în gara din Novi Sad la câteva luni după o renovare, o tragedie care s-a soldat cu 16 morţi şi a declanşat un val de proteste de masă.

După o manifestaţie foarte amplă organizată la comemorarea unui an de la tragedie, Dijana Hrka a anunţat pe 2 noiembrie că intră în greva foamei „până când se va face dreptate”.

Instalată de atunci într-un cort din Belgrad la câţiva metri de Parlament, ea beneficiază de susţinerea studenţilor, profesorilor universitari şi politicienilor opoziţiei. Mai multe corturi au fost instalate alături de al ei, în care dorm susţinătorii cei mai apropiaţi.

Ea a cerut miercuri mass-media să nu-i mai solicite interviuri pentru că se simte prea epuizată şi a fost transportată de cel puţin două ori la spital.

Cu o mască pe faţă, cu picioarele acoperite de un pled şi instalată într-un scaun cu rotile, ea a declarat atunci că nu va ceda.

„Asta ar putea fi fatal pentru mine dar dacă se întâmplă poate va fi benefic pentru voi, în viitor (…). Parchetul trebuie să înceapă să-şi facă treaba, studenţii trebuie eliberaţi şi, bineînţeles, trebuie organizate alegeri”, a spus Dijana Hrka.

Ea a anunţat că va vorbi din nou luni, la ora locală 17:00 (16:00 GMT).

Greva sa a foamei a devenit inima unei mişcări care refuză de la început apariţia oricărui lider sau a unei figuri unice, privilegiind deciziile colective şi luările de cuvânt comune.

Însă personalitatea Dijanei Hrka, care a participat la nenumărate manifestaţii împreună cu studenţii, i-a conferit acesteia o imagine de mamă a mişcării.

Pe 1 mai, la o manifestaţie organizată la 6 luni de la accidentul de la Novi Sad, ea a declarat pentru AFP că studenţii „au coborât în stradă şi se bat (…), se bat pentru mine. Deci rămân aproape de aceşti copii, rămân mereu alături de ei. Ei sunt cei care mi-au dat aripi, care m-au susţinut, care m-au împiedicat să mă abat de la drumul drept”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Francis Fukuyama şi numeroşi cercetători cer UE să acţioneze împotriva violenţei poliţieneşti asupra studenţilor sârbi

Articole11 Sep 2025
0 comentarii

Partidul preşedintelui sârb Vucic cheamă la contramanifestaţii împotriva protestelor opoziţiei

Articole20 Aug 2025
1 comentariu

Atenţionare de călătorie MAE: Proteste de amploare în Serbia

Articole20 Aug 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.