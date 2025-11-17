Dijana Hrka, simbol al protestelor studenţilor din Serbia, a intrat în a treia săptămână de greva foamei / Femeia este mama uneia dintre victimele tragediei din gara de la Novi Sad, din 2024

Dijana Hrka, mamă îndoliată a unei victime a accidentului din gara de la Novi Sad în urmă cu un an şi devenită între timp una dintre figurile de prim-plan ale protestelor studenţilor sârbi, a intrat luni în a treia săptămână de greva foamei în plin centrul Belgradului, relatează AFP, citată de Agerpres.

Femeia în vârstă de 48 de ani refuză să mănânce atâta timp cât nu se va face dreptate pentru fiul ei şi celelalte 15 victime ale prăbuşirii unui acoperiş în gara din Novi Sad la câteva luni după o renovare, o tragedie care s-a soldat cu 16 morţi şi a declanşat un val de proteste de masă.

După o manifestaţie foarte amplă organizată la comemorarea unui an de la tragedie, Dijana Hrka a anunţat pe 2 noiembrie că intră în greva foamei „până când se va face dreptate”.

Instalată de atunci într-un cort din Belgrad la câţiva metri de Parlament, ea beneficiază de susţinerea studenţilor, profesorilor universitari şi politicienilor opoziţiei. Mai multe corturi au fost instalate alături de al ei, în care dorm susţinătorii cei mai apropiaţi.

Ea a cerut miercuri mass-media să nu-i mai solicite interviuri pentru că se simte prea epuizată şi a fost transportată de cel puţin două ori la spital.

Cu o mască pe faţă, cu picioarele acoperite de un pled şi instalată într-un scaun cu rotile, ea a declarat atunci că nu va ceda.

„Asta ar putea fi fatal pentru mine dar dacă se întâmplă poate va fi benefic pentru voi, în viitor (…). Parchetul trebuie să înceapă să-şi facă treaba, studenţii trebuie eliberaţi şi, bineînţeles, trebuie organizate alegeri”, a spus Dijana Hrka.

Ea a anunţat că va vorbi din nou luni, la ora locală 17:00 (16:00 GMT).

Greva sa a foamei a devenit inima unei mişcări care refuză de la început apariţia oricărui lider sau a unei figuri unice, privilegiind deciziile colective şi luările de cuvânt comune.

Însă personalitatea Dijanei Hrka, care a participat la nenumărate manifestaţii împreună cu studenţii, i-a conferit acesteia o imagine de mamă a mişcării.

Pe 1 mai, la o manifestaţie organizată la 6 luni de la accidentul de la Novi Sad, ea a declarat pentru AFP că studenţii „au coborât în stradă şi se bat (…), se bat pentru mine. Deci rămân aproape de aceşti copii, rămân mereu alături de ei. Ei sunt cei care mi-au dat aripi, care m-au susţinut, care m-au împiedicat să mă abat de la drumul drept”.