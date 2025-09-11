Francis Fukuyama şi numeroşi cercetători cer UE să acţioneze împotriva violenţei poliţieneşti asupra studenţilor sârbi

Aproximativ 150 de cercetători universitari din mai multe ţări au cerut Uniunii Europene să solicite guvernului sârb „să dea socoteală” pentru violenţa recentă, pe care o condamnă, împotriva manifestanţilor studenţi şi să condiţioneze negocierile de aderare ale ţării de progrese substanţiale în respectarea standardelor democratice şi a libertăţii de exprimare, informează joi EFE.

Într-o scrisoare deschisă, „cercetători dedicaţi studiului democraţiei”, majoritatea politologi şi cercetători în ştiinţe sociale, acuză regimul preşedintelui sârb, Aleksandar Vucic, de represiune continuă împotriva studenţilor, precum şi de deteriorarea sistematică a instituţiilor democratice, corupţie, suprimarea libertăţilor media şi nereguli electorale, transmite Agerpres.

„Ne preocupă profund represiunea continuă a mişcării studenţeşti apărute în urma tragicii prăbuşiri din gara Novi Sad” şi implicaţiile pe care această situaţie le poate avea pentru viitorul acestei ţării, semnalează textul comun.

Scrisoarea, semnată de cercetători universitari de renume internaţional, precum politologul mexican Beatriz Magaloni (Universitatea Stanford) şi americanii Francis Fukuyama (Stanford) şi Steven Levitsky (Harvard), aminteşte că ONG-ul american „Freedom House” a reclasificat Serbia de la un regim „parţial liber” la un regim „hibrid autocratizant”.

Protestele studenţilor sârbi au început în noiembrie anul trecut, ei cerând organizarea de alegeri şi responsabilitate penală şi politică pentru moartea a 16 persoane în incidentul din Novi Sad. Ele s-au transformat rapid într-o mişcare civilă masivă împotriva preşedintelui Vucic, care domină scena politică a Serbiei din 2012 şi este acuzat de corupţie şi autoritarism.

„În ultimele luni, protestele s-au extins în peste 400 de oraşe şi sate. Investigaţiile independente arată că majoritatea cetăţenilor sârbi susţin cererile studenţilor”, aminteşte scrisoarea.

„Condamnăm răspunsul brutal al forţelor de securitate împotriva manifestanţilor studenţi paşnici, cerem restabilirea democraţiei sârbe şi cerem transparenţă totală cu privire la corupţia care a provocat prăbuşirea copertinei de la gara din Novi Sad”, afirmă semnatarii.

În scrisoarea publicată pe internet şi deschisă pentru semnături se subliniază că echipa preşedintelui Vucic „a erodat în mod sistematic instituţiile democratice”.

„Vucic şi partidul său au creat un monopol virtual asupra informaţiei”, în timp ce „alegerile (anterioare) au fost afectate de nereguli”, denunţă scrisoarea.

Acest grup de experţi şi apărători ai democraţiei consideră că „virajul autoritar din Serbia ridică semne de întrebare fundamentale cu privire la eligibilitatea sa pentru aderarea la UE”, iar comunitatea internaţională trebuie să susţină „aspiraţiile legitime” ale studenţilor sârbi.

Deşi Serbia este ţară candidată pentru aderarea la UE din 2012, guvernul de la Belgrad a evitat până acum să se alinieze la politica externă a Uniunii, menţine relaţii de prietenie cu China şi Rusia şi refuză să impună sancţiuni Moscovei pentru invadarea Ucrainei.