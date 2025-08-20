G4Media.ro
Atenţionare de călătorie MAE: Proteste de amploare în Serbia

Atenţionare de călătorie MAE: Proteste de amploare în Serbia

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Serbia asupra faptului că în această perioadă se desfăşoară manifestări de protest în mai multe localităţi din ţara vecină, inclusiv în capitala Belgrad şi în oraşele Novi Sad şi Nis, transmite Agerpres.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite zonele în care se desfăşoară astfel de acţiuni, zonele aglomerate şi să urmărească instrucţiunile autorităţilor locale.

În situaţii de urgenţă pe teritoriul Republicii Serbia, cetăţenii români pot apela numerele de urgenţă locale: +381-11192 (poliţia), +381-11193 (pompierii), +381-11194 (ambulanţa), precum şi +381-111987 (asistenţă auto).

Românii pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Belgrad: +381 11 36 70 361 şi +381 11 36 70 798, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport pentru Cetăţenii Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, pe teritoriul Republicii Serbia au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Belgrad: +381 63 319 425, respectiv al Consulatului General al României la Vârşeţ: +381 644 584 833 şi al Consulatului General al României la Zajecar: +381 692 799 650.

