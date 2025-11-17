Concursul „Lider european” pentru elevi – ultima zi pentru înscrieri/ Tema ediției 2025: „Implicare civică – Comunități care contează”

Reprezentanța Comisiei Europene în România derulează cea de-a cincisprezecea ediție a competiției naționale „Lider European”. Este vorba despre o campanie anuală de comunicare și implicare civică adresată elevilor de liceu, transmite instituția.

Concursul își propune să dezvolte abilitățile de leadership, vorbire în public și lucru în echipă ale tinerilor, încurajându-i să observe atent realitățile din jurul lor și să propună soluții concrete pentru problemele comunității. Obiectivul principal al proiectului este acela de a „întări spiritul european în rândul noilor generații, prin proiecte care pun accent pe colaborare, responsabilitate socială și inițiativă”.

Tema ediției 2025 este „Implicare civică – Comunități care contează”, iar direcția principală urmărește o problemă actuală și sensibilă: „Dependență digitală și singurătate – reconectare offline a tinerilor la viața comunității”. Participanții sunt invitați să propună inițiative care să îi aducă pe tineri din nou împreună, dincolo de ecrane, prin acțiuni reale și colaborări autentice. Scopul este „de a reduce izolarea cauzată de excesul digital și de a construi comunități active, în care implicarea și dialogul față în față redevin priorități”.

În competiție pot intra echipe formate din patru elevi de liceu, coordonate de un profesor. Fiecare echipă trebuie să identifice o nevoie reală din comunitatea sa și să propună un proiect viabil, fie social, cu impact direct asupra oamenilor, fie economic, cu potențial sustenabil. Se încurajează parteneriatele cu ONG-uri, instituții publice, centre EUROPE DIRECT, antreprenori, organizații de tineret sau voluntari locali, care pot contribui la implementarea și extinderea proiectelor. Implicarea acestora trebuie să fie una activă și măsurabilă, nu doar declarativă.

Organizatorii subliniază că vor fi punctate suplimentar proiectele care au continuitate și rezultate vizibile, dincolo de durata competiției. În acest fel, „Lider European” își propune să stimuleze o formă autentică de implicare civică – participarea constantă, responsabilă și colaborativă la viața comunității.

Înscrierile pentru întâlnirea online de informare și pregătire au loc în perioada 10–17 noiembrie 2025, prin completarea formularului disponibil pe site-ul oficial al competitiei. Evenimentul online va avea loc pe 18 noiembrie, între orele 10:00 și 12:00, și le va oferi participanților toate detaliile privind regulamentul, tema și modul de realizare a proiectelor.

Ulterior, între 18 și 30 noiembrie, echipele se pot înscrie efectiv în concurs, tot prin platforma oficială, și își pot transmite proiectele pentru evaluare. Evaluarea se va desfășura în perioada 2–11 decembrie, iar finaliștii vor fi anunțați pe 12 decembrie. Finala și festivitatea de premiere vor avea loc pe 18 decembrie, la Casa Europa din București, sediul Reprezentanței Comisiei Europene în România.