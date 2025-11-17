Scenariile care îl pot scoate pe Verstappen din lupta pentru titlul din F1 în Las Vegas

Mai sunt doar trei etape până la finalul sezonului din Formula 1, iar Max Verstappen (al treilea în ierarhie) poate ieși matematic din lupta pentru titlu chiar de la Las Vegas, din acest weekend.

Duelul dintre Norris și Verstappen poate ajunge duminică într-un punct critic, cel în care olandezul, campion en-titre, să iasă matematic din lupta pentru titlul din Formula 1.

Concret, Verstappen rămâne cu șanse (fie ele și mici) la locul 1 doar dacă nu pierde mai mult de nouă puncte în fața rivalului Norris.

În schimb, dacă Max termină în fața lui Lando în Las Vegas, indiferent de locurile ocupate, atunci el păstrează șanse matematice la primul loc.

Există și un scenariu interesant: dacă Lando Norris ratează TOP 5, atunci Verstappen rămâne oricum în lupta pentru locul unu, chiar dacă olandezul nu ar avea nici el un rezultat fantastic în Las Vegas.

Nu există vreun scenariu prin care Norris să poată deveni campion mondial din acest weekend de cursă din SUA.

Scenariile în care Max Verstappen este eliminat din lupta pentru titlu după cursa din Las Vegas

Dacă Verstappen pierde nouă puncte în fața lui Norris la Las Vegas, atunci va fi eliminat din cursă.

Norris câștigă (25 de puncte), iar Verstappen nu depășește locul trei (15 puncte sau mai puțin)

Norris al doilea (18 puncte), Verstappen nu mai sus de locul șase (8 puncte sau mai puțin)

Norris pe locul trei (15 puncte), Verstappen pe locul șapte (6 puncte sau mai puțin)

Norris pe locul patru (12 puncte) cu Verstappen nu mai sus de locul nouă (2 puncte sau mai puțin)

Norris pe locul cinci (10 puncte) cu Verstappen nu mai sus de locul zece (1 punct sau nimic)

În total, în acest moment mai sunt disponibile 83 de puncte în Formula 1, în funcție doar de ele se va stabili noul campion mondial, transmite motorsport.com.

Clasamentul piloților după cursa din Brazilia

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 341 George Russell (Mercedes) 276 Charles Leclerc (Ferrari) 214 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 122 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 43 Isack Hadjar (Racing Bulls) 43 Oliver Bearman (Haas) 40 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Carlos Sainz (Williams) 38 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 398 RedBull 366 Ferrari 362 Williams 111 Racing Bulls 82 Aston Martin 72 Haas 70 Kick Sauber 62 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1