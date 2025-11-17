Fostul premier rus Mihail Kasianov a fost adăugat pe „lista teroriștilor și extremiștilor”

Fostul prim-ministru rus Mihail Kasianov și economistul Serghei Guriev (ambii înscriși în registrul „agenților străini”) au fost adăugați pe „lista teroriștilor și extremiștilor”, a anunțat, citând date de pe site-ul Rosfinmonitoring, publicația RBC, preluată de BBC.

Această listă – o listă a organizațiilor și persoanelor fizice cu implicare cunoscută în activități extremiste sau terorism – include persoane împotriva cărora au fost deschise dosare penale în temeiul articolelor relevante din Codul penal rus.

Pe 14 octombrie, s-a aflat că FSB a deschis un dosar penal în temeiul articolelor privind preluarea puterii și organizarea unui grup terorist împotriva fostului coproprietar al Yukos, Mihail Hodorkovski (de asemenea inclus în registrul „agenților străini”) și a altor fondatori ai „Comitetului anti-război al Rusiei”, pe care autoritățile ruse l-au declarat organizație nedorită.

Kasianov și Guriev au fost apoi numiți printre membrii comitetului.

Săptămâna trecută, alți doi membri ai acestei organizații anti-război au fost adăugați pe „lista teroriștilor și extremiștilor” – politologul Ekaterina Shulman și omul de afaceri Boris Zimin (de asemenea, înscris în registrul „agenților străini”).

Kasianov a condus guvernul în timpul primului mandat prezidențial al lui Vladimir Putin. A fost demis în februarie 2004 și ulterior a devenit membru al opoziției ruse. Guriev a fost rector al Noii Școli Economice din octombrie 2004 până în mai 2013.