Procuratura olandeză investighează 49 de morți care ar avea legătură cu o farmacie online ilegală

Autoritățile olandeze investighează cel puțin 49 de decese care ar putea avea legătură cu Funcaps.nl, un magazin online ilegal, ai cărui administratori sunt acuzați că au vândut produse farmaceutice fără licență, potrivit Reuters, transmite MEDIAFAX.

Procurorii olandezi au anunțat luni că analizează posibile conexiuni între 49 de decese și magazinul online Funcaps.nl, specializat în comercializarea ilegală de medicamente.

În cazul a 27 de victime, majoritatea tineri, anchetatorii au identificat o legătură puternică între moartea acestora și produsele comandate de pe platformă.

Poliția a descoperit ulterior alte 22 de cazuri care ar putea avea aceeași sursă.

Administratorii site-ului, arestați în august, sunt acuzați că au vândut medicamente fără autorizație și fără prescripțiile necesare.

De asemenea, sunt suspectați că au comercializat droguri sintetice, substanțe similare drogurilor ilegale, dar modificate suficient pentru a evita inițial încadrarea legală.

Potrivit presei locale, avocatul apărării a susținut în fața instanței că utilizatorii erau informați în mod transparent despre produsele vândute și despre riscurile asociate consumului lor.