Ministerul Apărării a avizat proiectul de lege care îi lasă fără locuințe de serviciu pe pensionarii speciali din Armată, Justiție și Interne, după ce G4Media a arătat că inițiativa este blocată la MApN

Ministerul Apărării a avizat, în forma transmisă de Ministerul Justiției, proiectul de lege care îi lasă fără locuințe de serviciu pe pensionarii speciali din Armată, Justiție și Ministerul de Interne, a declarat pentru G4Media ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

El a precizat că decizia a fost luată într-un grup de lucru constituit astăzi la prânz. Decizia ministerului vine însă după ce G4Media a arătat în exclusivitate că proiectul de lege este blocat la Ministerul Apărării.

Chirie de 200 lei lunar

G4Media a arătat cum sute de pensionari speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției vor rămâne fără locuințe de serviciu pentru care în prezent plătesc chirii modice, conform unui proiect de lege inițiat de minsterul Justiției și consultat de G4Media.ro.

În prezent, pensionarii speciali din Ministerul Justiției, spre exemplu, plătesc maxim 200 de lei lunar chirie pentru locuințele de serviciu, au declarat pentru G4Media.ro surse guvernamentale.

Potrivit acestora, prețurile n-au mai fost actualizate din 2007, în condițiile în care ministerul justiției nu dispune de suficiente locuințe de serviciu pentru judecătorii și procurorii intrați în sistem. Proiectul de lege a intrat pe circuitul avizării, dar s-a blocat la Ministerul Apărării, unde sunt cei mai mulți pensionari speciali cu locuințe de serviciu, au mai declarat pentru G4Media surse guvernamentale.

Potrivit proiectului de lege consultat de G4Media.ro, ”Contractul de închiriere a locuinţelor de serviciu încetează la data eliberării din funcţie, inclusiv prin pensionare, a titularului”.

Ce s-a schimbat

Au fost modificate în acest sens prevederile legale menţionate la punctul anterior, cu privire la personalul din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi al parchetelor, poliţiştii de penitenciare, precum şi judecătorii şi procurorii cărora le încetează raporturile de muncă/serviciu, inclusiv prin pensionare.

Contractele de închiriere a locuinţelor de serviciu în curs urmează a înceta în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a legii; în același termen, titularii contractelor, indiferent de calitatea acestora, sunt obligaţi să le elibereze

În prezent, situaţia locuinţelor de serviciu deținute de instituțiile din sistemul justiției, precum și al Administrației Naționale a Penitenciarelor este următoarea:

la nivelul fondului locativ al Ministerului Justiţiei și al instanţelor judecătoreşti , există un număr de 211 locuinţe de serviciu, din care 53 locuințe sunt ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia, iar 8 sunt neatribuite;

, există un număr de 211 locuinţe de serviciu, din care de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia, iar 8 sunt neatribuite; la nivelul Ministerului Public , dintr-un total de 23 locuințe de serviciu, 7 sunt alocate unor procurori pensionari , iar 8 sunt neatribuite;

, dintr-un total de 23 locuințe de serviciu, , iar 8 sunt neatribuite; la nivelul fondului locativ al Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate există un număr de 178 locuinţe de serviciu, din care 88 locuințe sunt ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia.

Câte locuințe sunt disponibile

În cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, situația se prezintă astfel:

la nivelul Ministerului Apărării Naționale sunt 662 de locuințe de serviciu din care ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia un număr de 45 locuințe de serviciu;

sunt din care ocupate de personalul pensionat/soţ/soţia acestuia un număr de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, dintr-un total de 380 de locuințe de serviciu, 6 sunt alocate unor polițiști pensionari, iar 70 sunt neatribuite.

Potrivit Legii nr. 114/1996 a locuinţei, republicată, locuinţa de serviciu este locuinţa destinată funcţionarilor publici, angajaţilor unor instituţii sau agenţi economici, acordată în condiţiile contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.

Beneficiarii locuințelor de serviciu plătesc o chirie modică plus utilitățile. Cheltuielile cu reparațiile sau întreținerea imobilului sunt suportate de stat.

Astfel, locuinţele de serviciu au o destinaţie specială, respectiv aceea de a sprijini personalul angajat al instituţiilor publice sau agenţilor economici care le au în administrare şi, implicit, activitatea acestor instituţii, prin asigurarea unui fond locativ destinat temporar închirierii personalului activ care nu deţine o altă locuinţă.

Prin urmare, contractul de închiriere este accesoriu raportului principal de muncă/serviciu, astfel că nu se justifică ca, după încetarea raporturilor de muncă/serviciu, din orice motiv, inclusiv prin pensionare, aceste contracte să fie menţinute, urmând ca locuinţele să fie atribuite altor angajaţi al instituţiei cu nevoi locative.

Persoanele vizate nu fac parte din categoria celor vulnerabile, deoarece titularii sunt pensionari militari sau cu pensii de serviciu, venituri din care îşi pot asigura nevoile locative decente.

Proiectul de lege inițiat de ministerul Justiției vine în contextul dezbaterilor din Guvern pe tema reformării pensiilor speciale din magistratură.