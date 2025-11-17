G4Media.ro
Senatul a adoptat proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorii acordată judecătorilor CCR la…

Curtea Constituțională CCR
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Senatul a adoptat proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorii acordată judecătorilor CCR la încetarea mandatului

Articole17 Noi

Senatul a adoptat, luni, proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale, transmite Agerpres.

S-au înregistrat 105 voturi pentru, unul contra şi o abţinere.

Proiectul abrogă, în acest sens, alin. (5) al art. 71 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale.

Conform legii în vigoare, indemnizaţia compensatorie dată judecătorilor CCR la expirarea mandatului sau în cazul imposibilităţii exercitării sale din motive de sănătate este egală cu „indemnizaţia netă de 6 luni de activitate”.

„Nu putem cere cetăţenilor să accepte reguli stricte, să muncească o viaţă întreagă pentru o pensie corectă, în timp ce unii dintre cei mai privilegiaţi funcţionari ai statului primesc aceste bonusuri uriaşe la pensionare. Aşadar, eliminarea acestor sume acordate judecătorilor Curţii Constituţionale nu este un atac la independenţa Justiţiei, ci un pas firesc pentru a recâştiga încrederea oamenilor în instituţiile statului”, a afirmat senatoarea USR Simona Spătaru, după vot.

Senatorul POT Gheorghe Vela a spus că abrogarea acestui text din legea Curţii Constituţionale elimină o prevedere depăşită din punct de vedere normativ şi asigură alinierea dispoziţiilor legii la principiile actuale de tehnică legislativă. „Măsura simplifică cadrul legal, elimină un text fără aplicabilitate practică”, a mai spus el.

Senatul este primul for sesizat cu acest proiect, Camera Deputaţilor este decizională.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

