Banatul se conectează la traseul european de ciclism „Cortina de Fier”. Circuit velo cu temă dedicată perioadei comuniste din România

Traseul “Cortina de Fier”, care străbate 20 de țări și are peste 10.000 de kilometri, va intra în România pe la Lunga și va părăsi județul Timiș la Stamora Moravița, trecând prin Timișoara. Amenajarea noii rute cicliste din Banat a început printr-un proiect transfrontalier IPA România–Serbia, în valoare de aproape 800.000 de euro, finanțat de UE și implementat de Consiliul Județean Timiș, alături de partenerii din Serbia: Municipalitatea Zitiște și Agenția Regională pentru Dezvoltarea Socio-Economică Banat.

Prin proiectul Cycling Rose se urmărește dezvoltarea a cinci noi circuite velo în Timiș, care să se conecteze la traseul european EuroVelo 13 – Cortina de Fier.

De-a lungul traseului vor fi identificate povești interesante, situri culturale și istorice legate de perioada din timpul Războiului Rece, dar și locuri cu povești locale care pot deveni puncte de atracție pentru turiștii care călătoresc pe două roți.

„Suntem foarte bucuroși că putem pune în valoare potențialul extraordinar al Banatului și al Timișului. Încercăm să aducem la lumină tradițiile, obiectivele turistice, producătorii locali și comunitățile din zonă. Ne propunem să dezvoltăm trasee conexe, care să plece din EuroVelo 13, astfel încât turiștii să poată vizita mai multe locuri din Banat. Dorim să oferim autorităților locale un ghid de bune practici, prin care să valorifice mai eficient acest traseu. De asemenea, vrem să definim un traseu educativ de-a lungul canalului Bega, pentru a pune în valoare potențialul turistic și istoric al acestei zone. Promovăm mersul pe bicicletă atât pentru turism și relaxare, cât și pentru mobilitate în general. Vor exista și panouri informative, prin care oamenii să afle ce reprezintă un anumit loc, istoria unui obiectiv. Vom avea și povești publicate pe site-ul dedicat velotimis.ro”, a declarat Monica Ivan, membră a echipei Cycling Rose.

Mobilier urban pentru bicicliști

În cadrul proiectului vor fi amenajate spații de odihnă și relaxare pentru cicliști, cu facilități moderne, panouri informative, și se vor instala contoare de biciclete în puncte cheie – unele inclusiv pe pista de pe digul Begăi, între Timișoara și Zrenjanin – pentru monitorizarea traficului și analiza impactului turistic.

„Dorim să sprijinim comunitățile locale de-a lungul traseului Cortina de Fier. Vom monta mobilier urban, vom amenaja locuri de popas pentru bicicliști și vrem să oferim autorităților locale un ghid de bune practici. Îi vom ajuta să-și promoveze și să-și dezvolte zonele, profitând de faptul că prin comunele lor trece ruta EuroVelo 13. În plus, vrem să dezvoltăm alte cinci rute turistice, astfel încât bicicliștii care vin pe traseul Cortina de Fier să poată parcurge și bucle suplimentare”, a declarat Iulia Morar, managerul de proiect.

“Trăim într-un județ cu o istorie și un farmec aparte”

Reprzentanții Consiliului Județean Timiș spun că infrastructura velo este una dintre prioritățile lor declarate.

„Suntem conștienți că trebuie să investim în această componentă a mobilității urbane și rurale. Vedem rezultatele foarte bune ale pistei de biciclete care leagă Timișoara de orașul sârbesc Zrenjanin, pe malul canalului Bega, și cât de mult a contribuit la dezvoltarea turismului în localitățile pe care le traversează. Credem că o astfel de infrastructură ar ajuta la dezvoltarea județului Timiș. Trăim într-un județ cu o istorie și un farmec aparte. Prin proiectul Cycling Rose putem să scoatem la lumină poveștile din spatele acestor trasee de cicloturism și să punem în valoare comunitățile din mediul rural și urbanul mic. Totodată, dorim să dezvoltăm povești în jurul traseului EuroVelo 13 – Cortina de Fier”, a declarat Alexandru Iovescu, vicepreședintele CJ Timiș.

Proiectul Cycling Rose include un buget de 20.000 de euro pentru achiziționarea de biciclete, 40.000 de euro pentru biciclete electrice și 7.000 de euro pentru un e-cargo bike folosit pentru întreținerea traseului.