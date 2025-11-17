„Ne vom speria la primele teste” – Sezonul 2026 poate schimba peste noapte ordinea din F1

Sezonul 2026 al Formulei 1 este unul al revoluției tehnice, multe schimbări urmând să se petreacă la nivel de regulament în Marele Circ. Andrea De Zordo, directorul tehnic al Haas, povestește cum stau lucrurile în paddock: nimeni nu știe cu adevărat la ce să se aștepte, iar „acest aspect mă sperie pe mine și pe toți ceilalți.”

Noul sezon din F1 va fi unul al marilor provocări pentru inginerii echipelor din Marele Circ.

„Sunt sigur că vom descoperi multe lucruri când vom folosi mașina pentru prima dată, este foarte ușor să ne scape ceva în această etapă.

Toate unitățile de putere sunt foarte noi, este o provocare foarte mare și sunt sigur că vom învăța multe în prima parte a sezonului”, atrage atenția De Zordo, în vârstă de 51 de ani.

„Probabil că acest aspect mă sperie pe mine și pe toți ceilalți. Este foarte ușor să ne scape ceva în această etapă”, transmite oficialul celor de la Haas.

Cu alte cuvinte, De Zordo lasă să se înțeleagă următorul aspect: „Este imposibi să stabilim un plan adecvat. Totul rămâne descoperit.”

Care este de fapt marea problemă a monoposturilor pentru 2026?

The Race explică: trebuie găsit un echilibru perfect între forța de apăsare, rezistența aerodinamică și utilizarea bateriei.

Pe lângă complexitatea acestei situații, problema care se adaugă la întreg puzzle-ul este că „nimeni nu știe ce fac ceilalți.”

O direcție greșită în simulări va putea fi descoperită doar la primele teste de pe circuit.

„Sunt sigur că vom descoperi multe lucruri când vom folosi mașina pentru prima dată”, adaugă oficialul Haas.

Un nivel prea mare de rezistență aerodinamică poate consuma bateria pe liniile drepte.

De asemenea, prea puțină forță de apăsare va face ca monopostul să devină extrem de dificil de condus în viraje, transmite sursa citată.

