Bolojan către primari: Propun ca în 2026 cine vrea bani din Programul Anghel Saligny să aibă cofinanțare de 20% din proiect

Premierul Ilie Bolojan a avertizat luni cu suma care va fi alocată anul viitor pentru Programul Saligny va fi mai mică față de 2025, astfel încât propune primarilor să cofinanțeze proiectele din acest program cu 20%.

În condițiile în care anul viitor România trebuie să cheltuiască toate cele 10 miliarde de euro rămase din PNRR, spațiul bugetar pentru investiții pentru anul viitor, care nu ar trebui să depășească 7% din PIB, este consumat de PNRR, a precizat Bolojan.

În acest scenariu, spațiile rămase pentru alte linii de finanțare, precum Anghel Saligny, CNI și ministere “vor fi foarte mici”, a spus primul ministru.

“Prin urmare, estimarea e că suma pentru Programul Anghel Saligny pentru anul viitor va fi mai mică decât cea de anul acesta. Propunerea e ca anul viitor să venim cu o regulă tranzitorie, doar pentru 2026, ca dacă vrei bani din Programul Anghel Saligny să vii cu o cofinanțare de 20%”, a adăugat el.