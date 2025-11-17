Președintele Nicușor Dan a convocat ședința CSAT pentru 24 noiembrie. Va fi avizată Strategia Națională de Apărare a Țării pentru următorii 5 ani

Președintele Nicușor Dan a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) pentru luni, 24 noiembrie 2025, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, a anunțat Administrația Prezidențială.

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030;

Analiza Strategică a Apărării;

Raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național, în primele șapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, risc la adresa siguranței naționale în România;

Evaluare privind riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa României, prognozate pentru anul 2026;

Raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”.

În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale, a anunțat Administrația Prezidențială.

Președintele Nicușor Dan a prezentat miercuri proiectul strategiei naționale de apărare, care prevede, printre altele, implicarea serviciilor de informații în culegerea de date legate de fenomenul de corupție. Șeful statului a precizat că rolul serviciilor secrete se va rezuma doar la culegerea de date, fără implicarea în etapa de cercetare penală și în procesul de justiție.

Președintele a anunțat că documentul va fi în dezbatere publică, iar în 24 noiembrie va fi ședință CSAT în care va fi avizat, în 26 noiembrie va prezenta Strategia în plenul Parlamentului. Va fi urmată de un plan de implementare care nu va avea caracter public dar atribuțiile instituțiilor vor fi prevăzute, planul va fi aprobat de CSAT. Planul va avea rapoarte de progres care vor fi discutate în CSAT și comisii din Parlament.

