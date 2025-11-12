DOCUMENT Noua strategie de apărare a lui Nicușor Dan, sub conceptul ”independența solidară”: O nouă etapă în dezvoltarea istorică a țării / România are argumente să se proiecteze drept principala putere a Europei de Sud-Est / Serviciile secrete să colecteze date despre cazurile de corupție

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Administrația Prezidențială a publicat miercuri proiectul noii strategii de apărare propusă de președintele Nicușor Dan – o obligație pentru fiecare președinte ales. Pentru a fi adoptată, strategia trebuie să treacă de votul Parlamentului. Strategia introduce conceptul de ”independență solidară”, explicat prin faptul că ”România se prezintă azi ca o țară mai sigură de sine, de propriile capacități și de propriul potențial”. Strategia arată că acțiunile ostile ale Federației Ruse constituie principalele amenințări la adresa securității naționale.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

La capitolul ”Lupta împotriva corupției”, documentul prevede ”limitarea drastică a fenomenului corupției prin coordonarea eforturilor instituțiilor, inclusiv a serviciilor de informații”. ”Implicarea serviciilor de informații în colectarea datelor care documentează posibile fapte de corupție, fără interferența acestora în cercetarea penală și în procesul de justiție”, se mai arată în document.

Citește mai jos proiectul integral al Strategiei naționale de apărare:

Strategia Națională de Apărare – Nicușor Dan

Idei importante din Strategia Națională de Apărare:

Amenințare multidimensională pe care o reprezintă acțiunile ostile ale Federației Ruse

Amenințarea strategică creată de Federația Rusă afectează și Republica Moldova, statul cu care ne unește limba, istoria, cultura și destinul european

Despre Republica Moldova: ”Unul dintre obiectivele acestei Strategii consolidarea și diversificarea angajamentului României în raport cu cel mai important dintre vecinii noștri”

Țara noastră are argumente să se proiecteze pe termen mediu drept principala putere a Europei de Sud-Est și a doua mare putere la est de Germania, după Polonia.

”Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030” are ambiția de a semnala o nouă etapă în dezvoltarea istorică a României. După consolidarea rolului de membru al NATO și al UE și după accederea proximă la OCDE, România trebuie să își propună extinderea influenței sale în regiunea de interes imediat și proiectarea mai fermă a intereselor românești pe plan internațional

Un asemenea nivel de ambiție ilustrează un posibil nou proiect național și reclamă participarea solidară a cetățenilor, alimentată de un pact înnoit de încredere între aceștia și instituții. Combaterea sistematică și onestă a corupției este o precondiție a acestui nou contract social și una dintre temeliile securității naționale

Situația flotei militare a României și lipsa unor achiziții de nave și de echipamente necesare pentru întărirea capacității sale operaționale reprezintă provocări pentru consolidarea capabilităților de asigurare a securității naționale

Creșterea graduală a cheltuielilor pentru apărare până la 5% din PIB, din care 3,5% din PIB pentru cheltuieli de bază în apărare și 1,5% pentru cheltuieli conexe și investiții cu impact mai larg în domeniul apărării, până în anul 2035

Printre riscurile și vulnerabilitățile enumerate în strategie se numără: