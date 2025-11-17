G4Media.ro
Deputat AUR îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a devenit ”marioneta…

Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu si Lia Olguta Vasilescu consultari Palatul Cotroceni
Foto: Inquam Photos / George Călin

Deputat AUR îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a devenit ”marioneta perfectă a PSD”

Deputatul partidului extremist AUR Fabian Radu l-a criticat luni pe președintele Nicușor Dan pentru că a declarat că are „relații excelente cu PSD” după ce și-a creat imaginea unui politician anti-sistem. Criticile deputatului AUR vin după declarațiile făcute duminică la România TV de șeful statului.

„Nicușor Dan a reușit performanța incredibilă de a se dezbrăca singur de orice urmă de credibilitate. Omul care ani la rând poza în „anti-sistem”, în „luptătorul cu hidra PSD”, ne spune astăzi cu o seninătate stranie că are „o relație FOARTE BUNĂ cu PSD”, că „interacționează cel mai mult cu Sorin Grindeanu” și că „votanții lui nu vor scandal cu PSD”. Serios? Aceasta nu mai este o simplă declarație. Este admiterea publică a capitulării totale”, a spus Fabian Radu.

Reamintim că Nicușor Dan a invitat PSD alături de PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale pentru a crea o coaliție guvernamentală care să izoleze partidele extremiste din Parlament – AUR, SOS și POT.

„Nicușor Dan, de la anti-sistem la marioneta perfectă a PSD”, a mai spus deputatul partidului extremist.

  1. Uite cine vorbeste – din filmele cu pr0sti…

  2. Si in parlament, si in multe consilii locale si judetene din tara, PSD si AUR voteaza cot la cot toate mizeriile posibile. Asa ca AUR e ultimul partid care poate sa-i acuze pe altii de colaborare cu PSD.
    PS. Inteleg sa-l acuze pe N. Dan de colaborare cu PSD cei care l-au votat si sunt acum dezamagiti (printre ei ma jumar si eu). AUR i-a sustinut pe Kremlin Georgescu si pe SemiOm… 😉

