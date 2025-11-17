Deputat AUR îl acuză pe președintele Nicușor Dan că a devenit ”marioneta perfectă a PSD”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Deputatul partidului extremist AUR Fabian Radu l-a criticat luni pe președintele Nicușor Dan pentru că a declarat că are „relații excelente cu PSD” după ce și-a creat imaginea unui politician anti-sistem. Criticile deputatului AUR vin după declarațiile făcute duminică la România TV de șeful statului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Nicușor Dan a reușit performanța incredibilă de a se dezbrăca singur de orice urmă de credibilitate. Omul care ani la rând poza în „anti-sistem”, în „luptătorul cu hidra PSD”, ne spune astăzi cu o seninătate stranie că are „o relație FOARTE BUNĂ cu PSD”, că „interacționează cel mai mult cu Sorin Grindeanu” și că „votanții lui nu vor scandal cu PSD”. Serios? Aceasta nu mai este o simplă declarație. Este admiterea publică a capitulării totale”, a spus Fabian Radu.

Reamintim că Nicușor Dan a invitat PSD alături de PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale pentru a crea o coaliție guvernamentală care să izoleze partidele extremiste din Parlament – AUR, SOS și POT.

„Nicușor Dan, de la anti-sistem la marioneta perfectă a PSD”, a mai spus deputatul partidului extremist.