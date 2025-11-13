Liviu Negoiţă de la partidul fondat de Dan Voiculescu anunţă că renunță la candidatura la Primăria Capitalei, ca formă de protest faţă de „abuzurile” care afectează alegerile parţiale din Bucureşti

Reprezentantul PUSL Liviu Negoiţă a anunţat, joi, că a decis să nu îşi depună candidatura la Primăria Capitalei, ca formă de protest faţă de abuzurile care afectează alegerile parţiale din Bucureşti, transmite News.ro.

”NU îmi depun candidatura pentru Primăria Capitalei! Atât legislaţia, cât şi năravurile care guvernează alegerile locale sunt nocive pentru democraţie. Se aleg primari dintr-un singur tur, cu 20-25% din voturi, complet lipsiţi de legitimitate! Alegerile sunt anunţate pe fugă, ca să nu apară surprize care încurcă jocurile partidelor mari, finanţate cu zeci de milioane de euro din bani publici. Birourile secţiilor de vot sunt controlate de aceleaşi partide. Pe astfel de premise, competiţia electorală e deturnată. Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezenţa mea abuzuri evidente!”, spune Liviu Negoiţă, într-o postare pe Facebook.

Liviu Negoiţă şi PUSL susţin alegerea primarilor în două tururi de scrutin, dreptul candidaţilor de a avea reprezentanţi în toate secţiile de vot, obligativitatea dezbaterilor publice între contracandidaţi. ”Cine nu are curaj să vină la dezbateri, nu are ce căuta într-o funcţie publică!”, mai afirmă Negoiţă.