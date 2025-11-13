G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Liviu Negoiţă de la partidul fondat de Dan Voiculescu anunţă că renunță…

Liviu Negoiță
Sursa foto: PMP

Liviu Negoiţă de la partidul fondat de Dan Voiculescu anunţă că renunță la candidatura la Primăria Capitalei, ca formă de protest faţă de „abuzurile” care afectează alegerile parţiale din Bucureşti

Articole13 Noi • 194 vizualizări 0 comentarii

Reprezentantul PUSL Liviu Negoiţă a anunţat, joi, că a decis să nu îşi depună candidatura la Primăria Capitalei, ca formă de protest faţă de abuzurile care afectează alegerile parţiale din Bucureşti, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”NU îmi depun candidatura pentru Primăria Capitalei! Atât legislaţia, cât şi năravurile care guvernează alegerile locale sunt nocive pentru democraţie. Se aleg primari dintr-un singur tur, cu 20-25% din voturi, complet lipsiţi de legitimitate! Alegerile sunt anunţate pe fugă, ca să nu apară surprize care încurcă jocurile partidelor mari, finanţate cu zeci de milioane de euro din bani publici. Birourile secţiilor de vot sunt controlate de aceleaşi partide. Pe astfel de premise, competiţia electorală e deturnată. Nu îmi depun candidatura! Nu validez prin prezenţa mea abuzuri evidente!”, spune Liviu Negoiţă, într-o postare pe Facebook.

Liviu Negoiţă şi PUSL susţin alegerea primarilor în două tururi de scrutin, dreptul candidaţilor de a avea reprezentanţi în toate secţiile de vot, obligativitatea dezbaterilor publice între contracandidaţi. ”Cine nu are curaj să vină la dezbateri, nu are ce căuta într-o funcţie publică!”, mai afirmă Negoiţă.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București

Articole13 Noi • 183 vizualizări
0 comentarii

Candidaturile pentru alegerile din 7 decembrie la Primăria Capitalei se depun începând de astăzi / Cătălin Drulă (USR) își depune candidatura la ora 13:00

Articole12 Noi • 270 vizualizări
0 comentarii

VIDEO Daniel Băluță: În doi ani putem să facem Prelungirea Ghencea / Acest oraș este într-o stare în care are nevoie să începem treaba de îndată

Articole11 Noi • 391 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.