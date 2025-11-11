VIDEO Daniel Băluță: În doi ani putem să facem Prelungirea Ghencea / Acest oraș este într-o stare în care are nevoie să începem treaba de îndată

Lucrările la Bulevardul Prelungirea Ghencea pot fi finalizate în următorii doi ani, dă asigurări Daniel Băluță, candidat la Primăria Capitalei. Daniel Băluță este conștient că mandatul viitorului primar al Capitalei va fi de doar trei ani și spune că, de aceea, „de îndată” trebuie trecut la treabă.

„Dacă v-aș spune că în cinci minute putem să rezolvăm problema termoficării, aș fi un mare mincinos, dar vă pot spune că în doi ani putem face Prelungirea Ghencea”, a declarat Daniel Băluță la B1TV.

El a vorbit despre „urgențele urbane” ale Bucureștiului și despre necesitatea de a „începe treaba” imediat.

„Acest oraș este într-o stare în care are nevoie rapid, de îndată să începem treaba și sunt foarte multe lucruri de făcut care nu se pot face peste noapte. Fiecare zi pierdută este o zi pierdută pentru noi toți – în trafic, fără apă caldă, fără căldură, cu niște costuri ale vieții mari, din ce în ce mai mari, din păcate. Toate lucrurile astea trebuie să înceapă să fie reparate în regim de urgență. Sunt mai multe urgențe urbane, de la termoficare de la tot ce înseamnă infrastructură”, a subliniat Daniel Băluță.

