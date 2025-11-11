Primăria Capitalei solicită Guvernului o secţiune din Prelungirea Ghencea, în vederea extinderii reţelei de tramvai
Primăria Capitalei solicită Guvernului transmiterea unei secţiuni din Prelungirea Ghencea, în vederea extinderii reţelei de tramvai, transmite Agerpres.
Este vorba despre tronsonul cuprins între str. Mărăcineni şi limita unităţii administrativ-teritoriale.
O hotărâre în acest sens a fost aprobată în şedinţa de marţi a Consiliului General al Capitalei, în unanimitate.
Conform referatului de aprobare, tronsonul respectiv este în proprietatea statului şi în administrarea Minister ului Transporturilor, prin Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.
Totodată, în prezent, Ministerul Transporturilor, prin CNAIR, are în execuţie obiectivul de investiţii „Pasaj suprateran pe DJ 602 – Centura Bucureşti – Domneşti”, pasaj configurat sub formă de sens giratoriu suspendat situat la intersecţia dintre str. Prelungirea Ghencea – DJ 602 şi Centura Bucureşti. Limita proiectului derulat de CNAIR este la km 4+280 pe DJ602.
De asemenea, CGMB a aprobat şi un act adiţional la protocolul de cooperare încheiat de către Municipalitate cu Ministerul Transporturilor, CNAIR şi Apa Nova. Acesta vizează coordonarea lucrărilor privind reţelele de apă şi canal în scopul executării, într-o concepţie unitară, a investiţiilor din Prelungirea Ghencea şi de la pasajul suprateran.
