STB a decis anularea procedurii pentru achiziţia tramvaielor noi de 18 m, adjudecate de firma lui Gruia Stoica la preț triplu în mandatul Gabrielei Firea

Societatea de Transport Bucureşti a anulat procedura de achiziţie sectorială având ca obiect tramvaie noi din gama de 18 m cu podea total coborâtă, întrucât ofertantul desemnat câştigător nu a transmis garanţiile şi documentele necesare pentru prelungirea valabilităţii ofertei, transmite Agerpres.

„Decizia survine ca urmare a imposibilităţii obiective de finalizare a contractului, întrucât ofertantul desemnat câştigător nu a transmis garanţiile şi documentele necesare pentru prelungirea valabilităţii ofertei, în ciuda demersurilor şi solicitărilor repetate adresate de STB, în scopul finalizării procedurii de achiziţie sectorială. Neîndeplinirea acestor obligaţii a condus la încetarea valabilităţii ofertei şi a garanţiei de participare, creând un impediment definitiv pentru semnarea contractului”, se precizează în comunicatul STB.

Potrivit sursei citate, conform declaraţiilor depuse de ofertant în cadrul licitaţiei, producătorul propus pentru livrarea tramvaielor este o societate cu sediul în Moscova, Federaţia Rusă. Or, potrivit Regulamentului (UE) 2022/576, care modifică Regulamentul (UE) nr. 833/2014 privind măsurile restrictive împotriva Rusiei, este strict interzisă atribuirea sau executarea contractelor de achiziţii publice cu entităţi ruseşti sau controlate de acestea. Această interdicţie se aplică direct şi în România şi priveşte atât contractanţii principali, cât şi subcontractanţii sau furnizorii care depăşesc 10% din valoarea contractului, explică societatea.

În aceste condiţii, STB menţionează că procedura nu mai poate fi finalizată, existând atât un impediment obiectiv legat de valabilitatea ofertei, cât şi un impediment legal derivat din legislaţia europeană.

„STB S.A. îşi reafirmă angajamentul pentru respectarea strictă a cadrului legal şi pentru derularea unor proceduri de achiziţie transparente şi conforme, menite să asigure modernizarea transportului public din Bucureşti. Totodată, societatea va continua demersurile legale necesare pentru protejarea intereselor sale patrimoniale, inclusiv în ceea ce priveşte anularea penalităţilor stabilite de instanţele de judecată”, a declarat Daniel Istrate, director general STB S.A, citat în comunicat.

Context

Economedia a scris în exclusivitate despre cum a câștigat Stoica licitația la începutul anului 2022. În urma licitației lansată în mandatul Gabrielei Firea, tramvaiele ar fi urmat să fie produse de o companie rusească, prețul lor fiind de până la trei ori mai mare decât în Rusia, iar finanțarea contractului urma să vină din bugetul Capitalei, în plin război Rusia-Ucraina.

